JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique dans le Finistère

Derniers moments bretons pour la flamme olympique. Elle va traverser le Finistère le 7 juin 2024, avant de partir en tournée dans les Antilles dès le lendemain. La flamme olympique débutera son parcours en France le 8 mai à Marseille. Elle sillonnera 65 départements avant de rejoindre Paris , le 26 juillet.

La ville de Brest a été choisie pour être ville-étape, c'est-à-dire la dernière ville du département que la flamme va traverser. Auparavant, le relais passera notamment par la plage de la Torche, bien connue des surfers, au large de Plomeur.

En plus de la terre, le relais de flamme olympique se fera aussi sur les mers avec le relais des Océans. Au départ de Brest, le skipper Armel Le Cléac'h emmènera une torche à bord du Maxi Banque Populaire XI à destination des Antilles. "C'est une grande première, déclare le marin au micro de Wendy Bouchard dans l'émission Ma France. On va faire traverser l'Atlantique à cette flamme. On a cette fierté et surtout cette responsabilité de l'emmener en Guadeloupe puis en Martinique". Avec cette traversée de sept jours, il s'agira de la première fois que la flamme olympique traversera l'Atlantique.

La journée se conclura à Brest où une vasque olympique sera allumée par le dernier porteur de la flamme dans le département. Le parcours a été tracé pour mettre en valeur le patrimoine historique, les espaces naturels ainsi que les savoir-faire de la France.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août.

