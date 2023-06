JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique dans les Bouches-du-Rhône

La flamme olympique débutera son parcours en France le 8 mai à Marseille . Elle sillonnera 65 départements avant de rejoindre Paris, le 26 juillet. Après son arrivée sur le Vieux-Port à bord du Belem , le majestueux trois-mâts, en prologue du relais, la flamme passera la journée du 9 mai à Marseille et après un détour par le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, repassera le 12 mai dans les Bouches-du-Rhône.

Le relais de la flamme traversera huit communes du département : Marseille, Cassis, Miramas, Aix-en-Provence, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Istres, Eygalières et Arles, sur un parcours tracé pour mettre en valeur le patrimoine historique, les espaces naturels ainsi que les savoir-faire de la France.

Marseille et Arles ont été choisies comme villes-étapes de ce passage en deux temps dans le département. À Marseille, le relais traversera le 9 mai les sites de la marina du Roucas-Blanc et du stade Vélodrome car la ville y accueillera les épreuves de voile ainsi que 10 rencontres des tournois féminin et masculin de football. Trois jours plus tard, les relayeurs passeront par Port-Saint-Louis-du-Rhône et les arènes d'Arles.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août.

Les huit villes traversées par le relais de la flamme olympique - Département des Bouches-du-Rhône

Les départements traversés par le relais

Les villes étapes et sites emblématiques traversés

► Notre dossier pour tout savoir sur le relais de la flamme olympique