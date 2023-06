JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique dans les Pyrénées-Orientales

La flamme olympique débutera son parcours en France le 8 mai 2024 à Marseille. Elle sillonnera 65 départements avant de conclure son périple à Paris, le 26 juillet, jour du lancement des Jeux olympiques 2024. Le relais sera de passage dans les Pyrénées-Orientales le 15 mai.

La ville de Perpignan a été choisie comme ville-étape du département. Le parcours de la flamme débutera à l'aube où les relayeurs allumeront symboliquement la flamme au sommet du Canigou, point d'orgue de la journée. Puis les porteurs se rendront à Prades, puis au Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu. Ensuite direction Céret, Collioure et Port-Vendres. La flamme arrivera ensuite en plaine via le lac de Villeneuve de la Raho et terminera sa course catalane au palais des Rois de Majorque.

Le parcours de la flamme dans les Pyrénées-Orientales - Conseil départemental des Pyrénées-Orientales

Sept grandes parades

A chacune de ces sept étapes se tiendra "une grande parade de la flamme". Le Conseil départemental souhaite y associer tous les habitants. Le passage de la flamme sera l'occasion de mettre en valeur "les sportifs de haut niveau, les comités départementaux sportifs, les associations, les lycéens, collégiens, et enfants". L'accueil de la flamme des JO de Paris 2024 coûte 150 000€ à la collectivité.

Le parcours a été tracé pour mettre en valeur le patrimoine historique, les espaces naturels ainsi que les savoir-faire de la France. Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août.

Les départements traversés par le relais

Les villes étapes et sites emblématiques traversés

