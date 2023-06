JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique en Alsace

Symbole des JO, la flamme olympique va traverser la France dans les semaines qui précèdent le lancement des Jeux Paris 2024. Après un départ le 8 mai à Marseille, elle sillonnera 65 départements pour rejoindre Paris, le 26 juillet. Le parcours et 165 premiers lieux choisis ont été dévoilés ce vendredi par les organisateurs. Le mercredi 26 juin 2024, la flamme sera en Alsace.

Elle arrivera par le sud de la région et empruntera d'abord la passerelle des Trois pays à Huningue. Inaugurée en 2007, ce pont qui franchit le Rhin relie Huningue à la ville allemande de Weil-am-Rhein et détient le record du monde de la plus longue passerelle réservée aux piétons et aux vélos.

La flamme olympique rejoindra ensuite Mulhouse, puis Colmar et embarquera sur un voilier à Marckolsheim pour naviguer sur le Rhin jusqu'à Saverne. On la verra ensuite à Strasbourg, une traversée incontournable dans la capitale européenne. C'est d'ailleurs la volonté des organisateurs de mettre en avant des sites emblématiques de l'histoire de France, du patrimoine ou du savoir-faire. D'ailleurs, le dernier lieu de passage de la flamme olympique en Alsace sera à Lembach au château du Fleckenstein.

Arrivée par le Doubs, la flamme prendra, après l'Alsace, ensuite la direction de la Moselle.

Les organisateurs ont choisi de mettre en avant des sites emblématiques de l'histoire de France, le patrimoine naturel, le sport et les savoir-faire français. D'autres lieux seront dévoilés par la suite.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août.

