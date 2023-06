JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique en Eure-et-Loir

La flamme olympique effectuera une long périple à travers la France avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024 . Allumée le 16 avril 2024 à Olympie en Grèce, elle rejoindra le Pirée pour monter à bord du Belem, le fameux trois-mâts, le 27 avril et rallier la France où elle est attendue le 8 mai. La flamme olympique débutera alors son parcours pour sillonner 65 départements avant de rejoindre Paris, le 26 juillet.

ⓘ Publicité

L'agglomération de Chartres s'était portée candidate et accueillera donc la flamme le dimanche 7 juillet 2023. Chartres sera la ville étape de ce passage mais il y aura aussi d'autres villes traversées même si on ne sait pas précisément lesquelles encore. Mais la flamme va aussi passer par des sites emblématiques. En Eure-et-Loir, c'est le domaine royal de Dreux qui a été choisi.

Vestiges d’une forteresse médiévale installée aux confins de la Normandie et du Val de Loire, le domaine de la chapelle royale de Dreux s’inscrit dans une chronologie de plus de mille ans d’Histoire au sein du royaume de France. En son cœur, la magnifique chapelle royale Saint Louis, édifice érigé au XIXe avec le concours des artistes les plus renommés de leur temps (Ingres, Delacroix, Flandrin…), accueille la nécropole du roi Louis-Philippe et de la famille des Orléans.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique pendant les 68 jours de ce relais jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août. Les Jeux paralympiques s'ouvriront eux le 28 août pour se terminer le 8 septembre.

loading

loading

► Notre dossier pour tout savoir sur le relais de la flamme olympique