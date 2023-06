JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique en Outre-mer

La flamme olympique débutera son parcours en France le 8 mai à Marseille. Elle sillonnera 64 territoires avant de conclure son périple à Paris, le 26 juillet, jour du lancement des Jeux olympiques 2024. Auparavant, le relais s'offrira une grande virée dans cinq territoires d'outre-mer.

À commencer par la Polynésie française, dont la date reste encore à déterminer. Un passage obligé de la flamme olympique puisque la collectivité accueillera les épreuves de surf olympique, à Teahupo'o à Tahiti, seule épreuve non située en France métropolitaine. Le relais prendra fin à Papeete, la capitale.

La flamme se rendra également en Guyane, en Amérique du Sud. Le relais traversera la ville de Camopi, troisième ville du département, voguera sur le fleuve Oyapock et ira saluer le centre spatial de Kourou. La journée s'achèvera à Cayenne, ville-étape.

Le mercredi 12 juin, c'est La Réunion qui aura les honneurs du relais olympique. Les porteurs de la flamme se relaieront sur la plaine des Sables, passeront par la Cité du Volcan puis par la pointe de Langevin, avant d'arriver à Saint-Denis.

Trois jours plus tard, la flamme olympique débarque à la Guadeloupe le samedi 15 juin. C'est le skipper Armel Le Cléac'h qui aura l'honneur et la responsabilité d'amener une torche à bord du Maxi Banque populaire depuis Brest (Finistère). Les porteurs de la flamme passeront par le mémorial ACTe, dédié à la mémoire de la Traite et de l'Esclavage, ils sillonneront ensuite les rues de Pointe-à-Pitre avant de mettre le cap sur Baie-Mahault, point final du relais sur l'île.

Le relais de la flamme olympique conclura son voyage en Outre-mer par la Martinique, le lundi 17 juin. Les relayeurs passeront par la montagne Pelée, volcan emblématique de l'île, par la ville de Saint-Pierre avant d'atteindre Fort-de-France.

Le parcours a été tracé pour mettre en valeur le patrimoine historique, les espaces naturels ainsi que les savoir-faire de la France. Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août.

Les départements traversés par le relais de la flamme olympique :

