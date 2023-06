JO de Paris 2024 : découvrez le parcours qu'empruntera la flamme olympique à travers la France

Son arrivée en France marquera le top départ des festivités des JO de Paris. La flamme olympique commencera son périple à Marseille le 8 mai 2024 et traversera une soixantaine de départements avant d'atteindre la capitale, le 26 juillet. Ce vendredi, le comité d'organisation des Jeux olympiques a dévoilé le parcours complet qu'empruntera le relais. Découvrez où passera la flamme près de chez vous.

ⓘ Publicité

► À cette occasion, France Bleu consacre une émission spéciale à l'événement dans Ma France avec Wendy Bouchard à partir de 13h00.

loading

Le parcours de la flamme

Ce sera le premier temps fort des Jeux olympiques de Paris 2024 : l'arrivée de la flamme olympique en France. Et ce sera à Marseille que le feu d'Olympie débarquera. Le Bélem, un des plus anciens trois-mâts d'Europe, aura la charge de faire le voyage depuis la Grèce jusqu'au Vieux-port. Le choix de Marseille n'est pas anodin puisque la cité phocéenne possède un lien fort avec la Grèce, la colonie Massalia ayant été fondée par des Grecs vers 600 avant J.C.

Après Marseille, la flamme traversera 64 territoires dont cinq en Outre-mer, jusqu'à Paris le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Les 10.000 relayeurs traverseront des villes, des villages, des sites emblématiques du patrimoine, des espaces naturels ou encore des lieux représentant un savoir-faire particulier.

loading

En plus de la terre, le relais de flamme olympique se fera aussi sur les mers avec le relais des Océans. Au départ de Brest, le skipper Armel Le Cléac'h emmènera une torche à bord du Maxi Banque Populaire XI à destination des Antilles. "C'est une grande première, déclare le marin au micro de Wendy Bouchard dans l'émission Ma France. On va faire traverser l'Atlantique à cette flamme. On a cette fierté et surtout cette responsabilité de l'emmener en Guadeloupe puis en Martinique". Avec cette traversée de sept jours, il s'agira de la première fois que la flamme olympique traversera l'Atlantique.

loading

Retrouvez la liste des territoires traversés par le relais de la flamme olympique par ordre chronologique :

loading

Retrouvez la liste des territoires traversés par le relais de la flamme olympique :

Saint-Quentin a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par le familistère de Guise, un ensemble de logements imaginé par l'industriel Jean-Baptiste André Godin pour ses ouvriers et leurs familles et la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts.

Parmi les villes étapes de ce périple, Vichy, dans l'Allier, accueillera la flamme le 21 juin 2024. Labellisée "Terre de Jeux 2024", la cité thermale revendique son identité sportive, et l'implantation du Creps (Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive) dans la ville en fait un lieu emblématique. Le territoire a d'ailleurs été retenu comme Centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques.

C'est Manosque qui a été choisie comme ville-étape du département. Auparavant, les porteurs de la flamme passeront par la Citadelle de Sisteron et par le parc naturel régional du Verdon.

La ville de Nice a été choisie comme ville-étape du département. Les porteurs de la flamme passeront également par Antibes-Juan-les-Pins et devant le mythique palais des festivals de Cannes.

Troyes a été choisie pour être la ville-étape. La flamme passera aussi par le parc naturel régional de la forêt d'Orient et ses trois lacs.

Carcassonne a été choisie pour être ville-étape. Des festivités sont prévues dans la célébrissime cité médiévale. Auparavant, le relais sera notamment passé par la plage des Chalets à Gruissan.

Strasbourg, la capitale alsacienne et européenne, a été choisie pour être la ville-étape. La flamme passera aussi à Huningue, dans le sud du Haut-Rhin, pour un autre symbole européen : la passerelle des Trois Pays. Inaugurée en 2007, ce pont qui franchit le Rhin relie Huningue à la ville allemande de Weil-am-Rhein et détient le record du monde de la plus longue passerelle réservée aux piétons et aux vélos.

Après son arrivée sur le Vieux-Port à bord du Belem en prologue du relais, la flamme passera la journée du 9 mai à Marseille et, après un détour par le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, repassera le 12 mai à l'ouest des Bouches-du-Rhône, autour d'Arles. À Marseille, le relais traversera le 9 mai les sites de la marina du Roucas-Blanc et du stade Vélodrome car la ville y accueillera les épreuves de voile ainsi que 10 rencontres des tournois féminin et masculin de football. Trois jours plus tard, les relayeurs passeront par Port-Saint-Louis-du-Rhône et les arènes d'Arles.

Caen sera donc ville-étape le jeudi 30 mai 2024. La flamme olympique passera par les plages du Débarquement en Normandie.

Angoulême a été choisie pour être ville-étape. La flamme passera par le Musée international de la bande dessinée. Auparavant, le relais sera notamment passé par Cognac.

La ville de Bastia a été choisie comme ville-étape. Les relayeurs y allumeront une vasque olympique, point d'orgue de la journée. Auparavant, les porteurs de la flamme passeront notamment par les Aiguilles de Bavella .

Dijon a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par le clos de Vougeot, vin classé parmi les grands crus de la côte de Nuits, en Bourgogne, puis par le site archéologique d'Alésia.

Niort a été choisie pour être ville-étape. La flamme passera par le Marais Poitevin, et notamment par Coulon, la capitale de la Venise verte.

Périgueux a été choisie pour être ville-étape. La flamme passera par le bassin de la Dordogne, et notamment par les grottes de Lascaux.

Besançon est la ville-étape. La flamme va aussi passer au pied des tremplins de Chaux-Neuve, petite station du massif jurassien et capitale française du combiné nordique.

Valence a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par le château de Grignan.

Le relais traversera le centre national du rugby à Marcoussis, lieu d'entraînement du XV de France. Un clin d'œil à la Coupe du monde de rugby qui se tient en France du 8 septembre au 28 octobre. La journée se conclura à Évry-Courcouronnes.

Vernon a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par la commune de Pont-Audemer.

L'agglomération de Chartres sera la ville étape de ce passage. La flamme va aussi passer par des sites emblématiques comme notamment le domaine royal de Dreux.

La ville de Brest a été choisie pour être ville-étape, c'est-à-dire la dernière ville du département que la flamme va traverser. Auparavant, le relais passera notamment par la pointe de la Torche, presqu'île bien connue des surfers au large de Ploemeur.

Auch sera ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment devant la statue des mousquetaires de Dumas à Condom.

Bordeaux a été choisie pour être ville-étape. La flamme passera notamment par la Cité du Vin, musée bordelais emblématique. Mais aussi par le vignoble de Saint-Émilion, qui, comme la ville de Bordeaux, a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

La flamme arrivera à bord du Maxi Banque populaire XI piloté par Armel Le Cléac'h et parti de Brest. Les porteurs de la flamme passeront par le mémorial ACTe, dédié à la mémoire de la Traite et de l'Esclavage, ils sillonneront ensuite les rues de Pointe-à-Pitre avant de mettre le cap sur Baie-Mahault, point final du relais sur l'île.

Le relais traversera la ville de Camopi, troisième ville du département, voguera sur le fleuve Oyapock et ira saluer le centre spatial de Kourou. La journée s'achèvera à Cayenne, ville-étape.

Toulouse a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par la halle centrale de Revel et son beffroi.

Saint-Dizier est ville-étape. La flamme passera également par la station thermale de Bourbonne-les-Bains et par Colombey-les-Deux-Eglises où se trouve le Mémorial Charles de Gaulle et la Boisserie, la maison où le chef de la France Libre a fini ses jours en 1970.

Chamonix a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par le lac d'Annecy et la mythique vallée du Mont-Blanc.

Tarbes a été choisie pour être ville-étape. La flamme passera par le Cirque de Gavarnie et le Pic du Midi de Bigorre.

Le relais olympique passera par le haras de Jardy puis par le stade Yves-du-Manoir, seul lieu à avoir déjà accueilli les Jeux olympiques en 1924, avant son dernier arrêt de la journée : l'esplanade de la Défense à Nanterre.

Montpellier a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera d'abord par Millau et Sète. Parmi les sites traversés par le relais, l'arc de Triomphe de Montpellier et le viaduc de Millau.

Rennes a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par la forêt de Brocéliande, à hauteur de Paimpont.

Châteauroux sera ville-étape. La flamme va également passer par un lieu emblématique et ce sera le château de Valençay.

Les porteurs de la flamme se relaieront sur la plaine des Sables, passeront par la Cité du Volcan puis par la pointe de Langevin, avant d'arriver à Saint-Denis, ville-étape.

Blois sera la ville étape de ce passage. La flamme passera également par le château de Chambord.

Saint-Étienne a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par la Maison de la culture - Le Corbusier et par le stade Geoffroy-Guichard.

La ville de La Baule a été choisie pour être ville-étape. Le relais passera notamment par la baie de La Baule.

Orléans sera la ville étape. La flamme passera également par le château de Sully-sur-Loire et la Maison de Jeanne d'Arc à Orléans.

Angers a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par le château de Montsoreau, qui surplombe la Loire ou par le vignoble des Côteaux-du-Layon.

C'est au Mont-Saint-Michel, ville étape pour la Manche, que la vasque olympique sera allumée. Outre les plages du Débarquement et le Mont-Saint-Michel, la flamme olympique passera notamment à Honfleur dans le Calvados et Saint-Vaast-la-Hougue.

Reims est la ville-étape de ce périple marnais. La flamme empruntera aussi la célèbre avenue de Champagne à Epernay, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco avec les côteaux, maisons et caves de Champagne..

La flamme sera convoyée par bateau en provenance de la Guadeloupe à bord du Maxi Banque populaire d'Armel Le Cléac'h. Les relayeurs passeront par la montagne Pelée, volcan emblématique de l'île, par la ville de Saint-Pierre avant d'atteindre Fort-de-France.

Laval a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par la cité médiévale de Sainte-Suzanne.

Verdun est la ville-étape de ce périple à travers la Meuse. La flamme passera aussi par la citadelle de Montmédy, au 16e siècle sous le règne de Charles Quint et remanié en suite par Vauban. Autre site emblématique, le Mémorial de la Grande Guerre qui commémore l'une des pires batailles de 14-18.

Vannes a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par la cité de la voie Éric Tabarly, à Lorient, ou encore par l'Île-aux-Moines.

Metz est la ville-étape de ce périple à travers la Moselle. La flamme passera aussi par le site verrier de Meisenthal, sur le site de l'ancienne verrerie, devenu pôle touristique et culturel. Autre étape, à Scy-Chazelles, la maison de Robert Schuman , résidence principale du "père de l’Europe", labellisée "maison des illustres" et "patrimoine européen".

Lille a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par la trouée de Wallers-Arenberg, secteur pavé mythique de la course cycliste Paris-Roubaix long de 2,4 kilomètres.

Beauvais a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par le château de Chantilly.

Avant de se conclure à Paris le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le relais fera un premier passage par la capitale le week-end des 14 et 15 juillet. Plusieurs sites emblématiques seront traversés comme Roland Garros, la place de la Bastille, l'hôtel de ville ou l'Assemblée nationale.

Lens-Liévin a été choisie pour être ville-étape. Le relais passera notamment par le stade Bollaert-Delelis et le Louvre-Lens.

C'est un passage obligé de la flamme olympique puisque la collectivité accueillera les épreuves de surf olympique, à Teahupo'o à Tahiti, seule épreuve non située en France métropolitaine. Le relais prendra fin à Papeete, la capitale.

Pau a été choisie pour être ville-étape. La flamme passera par le stade des Eaux Vives de Pau, et par les plages de Biarritz.

La ville de Perpignan a été choisie comme ville-étape du département. Auparavant, les porteurs de la flamme passeront par le Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu ainsi que par le sommet du célèbre mont Canigou.

Parmi les sites traversés, le château royal de Fontainebleau. À la fin de la journée, une vasque sera allumée à Meaux, ville-étape du département.

Le Havre a été choisi pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par la cathédrale de Rouen.

Les porteurs de la flamme longeront le canal de l'Ourcq puis passeront par le centre aquatique olympique de Saint-Denis, l'un des deux bâtiments spécialement construits pour les JO de Paris. Cette journée prendra fin dans le parc Georges-Valbon à La Courneuve.

Amiens a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par la Baie de Somme et en particulier à Saint-Valery-sur-Somme.

Les porteurs de la flamme traverseront plusieurs sites du département, comme Auvers-sur-Oise, commune connue pour avoir inspiré de nombreux peintres illustres comme Vincent Van Gogh, Paul Cézanne ou Camille Corot. La journée se terminera à Soisy-sur-Montmorency.

Créteil sera ville-étape. Les relayeurs passeront par le célèbre marché de Rungis.

La ville de Toulon a été choisie comme ville-étape du département. Auparavant, les porteurs de la flamme passeront par la plage de l'Almanarre, la Route du sel puis par les rues de Hyères .

La ville d'Avignon a été choisie comme ville-étape du département. Auparavant, les porteurs de la flamme passeront par le théâtre antique d'Orange ainsi que par le sommet du mythique mont Ventoux.

La ville des Sables-d'Olonne a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par le passage du Gois, route mythique entre terre et mer qui relie le continent à l'île de Noirmoutier, ou encore le Puy du Fou .

Poitiers a été choisie pour être ville-étape. La flamme passera notamment par le Palais des Ducs d'Aquitaine et le Futuroscope.

Auxerre a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par le joli village Vézelay , haut lieu de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle et connu pour sa basilique classée à l'UNESCO, ainsi que par le vignoble de Chablis.

Les relayeurs feront un passage obligé par le château de Versailles, lieu qui accueillera les épreuves d'équitation des JO de Paris.

► Notre dossier pour tout savoir sur le relais de la flamme olympique