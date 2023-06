JO de Paris 2024 : découvrez où passera la flamme olympique dans les Pyrénées-Atlantiques

La flamme olympique débutera son parcours en France le 8 mai à Marseille. Elle sillonnera 65 départements avant de rejoindre Paris, le 26 juillet. Après avoir été la veille dans les Hautes-Pyrénées, le relais passera la journée du 20 mai dans les Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs communes et sites du département seront traversés par les porteurs de la flamme sur un parcours tracé pour mettre en valeur le patrimoine historique, les espaces naturels ainsi que les savoir-faire de la France.

MotionFlammeOlympique VF

On sait que la flamme passera par les plages de Biarritz et Anglet le matin et terminera sa course au stade d'Eaux-Vives de Pau. Anglet, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Hasparren, Orthez et Arette seront également traversées par le convoi. À chaque fois, un sport sera mis à l'honneur : surf à Biarritz-Anglet, aviron à Bayonne, pelote basque à Hasparren et kayak à Pau. Une centaine de relayeurs participeront à l'épreuve sur le département.

Pau a été choisie pour être ville-étape. Des festivités y sont prévues. Selon les informations de France Bleu, un hommage particulier sera rendu à Nelson Paillou, ancien président du comité national olympique français de 1982 à 1993, mort à Jurançon en 1994. Le Palois d'origine, patron du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, sera présent pour l'événement.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août.

