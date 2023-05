JO de Paris 2024 : déjà plus de billets pour l'escalade, le BMX ou l'escrime dans la deuxième phase de vente

Si vous espériez acheter des places pour aller voir l'escalade aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ça ne sera pas pour cette fois. Ni pour l'équitation, le BMX, l'escrime, le basket 3x3 ou le breaking. Selon les informations de franceinfo, moins de 36 heures après le début de la deuxième phase de vente de billets pour les Jeux olympiques de Paris-2024, il n'y a déjà plus de places disponibles dans une vingtaine de disciplines ou sports, sur les 32 représentées. Des billets seront remis en vente pour la troisième et dernière phase de vente, à la fin de l'année.

ⓘ Publicité

Pour cette deuxième phase de vente, 1,5 million de billets étaient en vente, soit deux fois moins que lors de la première phase. Ce vendredi soir, il reste encore quelques places à 24 euros pour sept sports : le football, le golf, la voile, les phases préliminaires du basket, l'aviron, le canoë en ligne et le tir. Il reste également des places à 30 euros pour aller voir l'équipe de France de football les 24 et 30 juillet à Marseille et le 27 juillet à Nice.