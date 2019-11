JO de Paris 2024 : Dijon et Chenôve obtiennent le label Terre de Jeux

A l'occasion des Jeux Olympiques à Paris en 2024, Dijon et Chenôve viennent d'obtenir le label Terre de Jeux qui doit permettre aux communes de développer la pratique du sport amateur et peut-être d'accueillir des délégations sportives.

Dijon, France

Les villes de Dijon et de Chenôve seront associées à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Les deux communes viennent d'obtenir le label Terre de Jeux 2024, un label remis à 500 communes lors du congrès de l'association des maires de France à Paris.

La semaine dernière, le président du comité d'organisation des Jeux Tony Estanguet est venu à Dijon pour présenter ce label. Il expliquait que ce label, "c'est un territoire qui s'engage à proposer plus de sport dans le quotidien, et ensuite on peut devenir une terre d'accueil pour les délégations étrangères si on a une capacité d'hébergement et une offre de restauration qui permet d'accueillir ces quelques pays étrangers qui viendront en amont des Jeux, on peut devenir un centre de préparation des Jeux."

Sur les 500 communes labellisées, 416 ont candidaté pour devenir des centre de préparation et accueillir des sportifs venus du monde entier.