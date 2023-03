JO de Paris 2024 : la deuxième phase de vente de billets débute ce mercredi

Les JO de Paris 2024 font déjà carton plein. Malgré des prix qui avaient été jugés "excessifs" au départ , c'est un "succès" a jugé Tony Estanguet sur franceinfo , avant de rajouter "qu'un tiers des billets ont été vendus en trois semaines. Il y aura un nouveau tirage au sort parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde et un engouement très fort". Ce mercredi, la deuxième phase de vente de billets démarre. Contrairement à la première phase où les billets étaient mis en vente par packs de trois, allant parfois même jusqu'à trente, la deuxième phase passera, elle, par une vente de billets à l'unité.

Les places les plus attendues arrivent

Les places pour les plus grands événements vont bientôt être mises en vente. Les billets pour la cérémonie d'ouverture, inédite sur la Seine, auront un prix variable entre 90 et 2.700 euros pour les meilleures places. Les tickets pour la cérémonie de clôture seront également bientôt mis à disposition. Quant aux finales, les prix oscilleront entre 50 et 160 euros pour le breaking notamment, ou encore entre 95 et 980 euros pour le basket. Les recettes de billetterie prévues pourraient rapporter jusqu'à quasiment 1,5 milliard d'euros. Cela représenterait un tiers du budget total du Comité d'organisation qui était de 4,4 milliards d'euros.

Inscription obligatoire

Cette deuxième phase de vente de billets sera donc régie, comme la première, par un système d'inscriptions à l'avance. Ces dernières se clôtureront le 20 avril. À partir du 11 mai, les personnes tirées au sort pourront acheter au moins une place à l'unité.