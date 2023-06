JO de Paris 2024 : la flamme olympique passera sur les plages du Débarquement en Normandie

Une flamme peut en cacher une autre. D'un côté, la flamme du souvenir ravivée chaque année et qui va d'autant plus briller en 2024 à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. De l'autre, la flamme olympique qui incarne un idéal de paix et d'amitié entre les peuples.

80e anniversaire du Débarquement

Partie de Marseille le 8 mai 2024, la flamme olympique passera par les plages du Débarquement en Normandie à la fin du mois. Elle traversera d'abord le Calvados le jeudi 30 mai 2024. Le Lendemain, vendredi 31 mai 2024, elle sillonnera la Manche.

Nous serons à la veille de la première cérémonie organisée dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. La date n'est donc pas le fruit du hasard. Le parcours a été tracé pour mettre en valeur le patrimoine historique, les espaces naturels ainsi que les savoir-faire de la France.

Caen sera donc ville-étape le jeudi 30 mai 2024. Une vasque olympique sera allumée par le dernier porteur de la flamme dans le département.

Le Mont-Saint-Michel, ville étape

Le lendemain, vendredi 31 mai 2024, c'est au Mont-Saint-Michel, ville étape pour la Manche, que la vasque olympique sera allumée.

La flamme olympique passera par le Mont-Saint-Michel le vendredi 31 mai 2024 © AFP - Gunter Grafenhain-Sime

Outre les plages du Débarquement et le Mont-Saint-Michel, nous pouvons vous révéler que la flamme olympique passera notamment à Honfleur dans le Calvados et Saint-Vaast-la-Hougue, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, Saint-Lô, Sainte-Mère-Eglise, Cherbourg-en-Cotentin, et Granville dans la Manche.

65 départements traversés

La flamme olympique débutera son parcours en France le 8 mai à Marseille. Elle sillonnera 65 départements avant de rejoindre Paris, le 26 juillet.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août.

