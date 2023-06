JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique en Corse

La flamme olympique débutera son parcours en France le 8 mai 2024 à Marseille. Elle sillonnera 65 départements avant de conclure son périple à Paris, le 26 juillet, jour du lancement des Jeux olympiques 2024. Le relais sera de passage en Corse le 14 mai.

D'Ajaccio à Bastia, en passant par Corte, la flamme fera une halte à Furiani pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe du 5 mai © Maxppp - Maxppp

Une étape insulaire voulue par la Collectivité de Corse. Lauda Guidicelli-Sbraggia, conseillère exécutive en charge de de la jeunesse et des sports, explique : "C'était indispensable que des dizaines d'années après Albertville, on puisse encore accueillir la flamme sur notre terre. Et donc nous avons présenté notre candidature pour être terre d'accueil à défaut d'être terre d'épreuves (...) On parle de paix, de tolérance, d'amitié, de dépassement de soi, je pense qu'on a chez nous de belles personnalités qui incarnent ces valeurs. La flamme partira d'Ajaccio, du Casone, pour une déambulation dans les rues de la ville jusqu'aux Cannes. Direction ensuite Corte, le Palazzu naziunale, puis, avant d'arriver à Bastia, une halte à Furiani pour un petit moment de recueil devant la stèle des victimes de la catastrophe du 5 mai 1992. Parallèlement à ce convoi principal, il y aura aussi de petites équipes mobiles qui iront à L'Ile-Rousse, Purtivecchju et des territoires de montagne comme Quenza, Zonza et Bavella. Enfin nous mettrons aussi à l'honneur le territoire d'Orezza avec un passage au couvent".

Le parcours a été tracé pour mettre en valeur le patrimoine historique, les espaces naturels ainsi que les savoir-faire de la France. Au total, 10.000 personnes (100 pour la Corse) se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août.

Les départements traversés par le relais de la flamme olympique :

