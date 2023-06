JO de Paris 2024 : le skipper breton Armel Le Cléac'h "fier" d'emmener la flamme olympique à travers l'océan

"Ce sera une grande première." Armel Le Cléac'h ne s'y trompe pas, ce sera la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques que la flamme va traverser l'océan Atlantique lors d'un relais. Et c'est le skipper finistérien qui se chargera de faire traverser la torche, le 7 juin 2024, depuis Brest (Finistère), à bord du Maxi Banque Populaire XI . Le marin breton filera direction les Antilles : Martinique, Guadeloupe, Guyane. "On aura cette fierté et cette responsabilité, réagit le Breton de 46 ans, de l'amener de Brest jusqu'en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre."

ⓘ Publicité

Traversée en sept jours au départ de Brest

Armel Le Cléac'h anticipe déjà le trajet à travers l'Océan Atlantique, et toutes les précautions qu'il faudra prendre avec la flamme olympique. "L'objectif pour nous, ce sera de la surveiller. On va l'installer dans le bateau de manière à ce qu'elle soit bien en place, qu'elle ne soit pas embêtée par les embruns ou le vent donc elle sera très protégée à l'intérieur du bateau, explique-t-il, ce vendredi, dans Ma France, sur France Bleu. On la surveillera de près, on sera plusieurs à bord du trimaran avec un équipage de six ou sept personnes pour pouvoir l'emmener en Guadeloupe puis ensuite en Martinique."

Cette flamme olympique arrivera en France le 8 mai 2024, à Marseille, pour entamer un relais dans 65 départements et finalement arriver à Paris , le 26 juillet 2024. Auparavant elle passera dans le Morbihan le 6 juin puis dans le Finistère le lendemain.

À lire aussi JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique dans le Finistère