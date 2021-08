JO de Paris 2024 : pour espérer un podium, le quotidien du marcheur mayennais Gabriel Bordier sera aménagé

À peine le 20 km marche terminé à Tokyo jeudi dernier, que l'entraîneur de Gabriel Bordier, Gérard Lelièvre, annonçait déjà la couleur pour 2024. "L'objectif maintenant c'est podium à Paris. Il reste trois ans pour qu'il gagne deux minutes sur le chronomètre, si on veut bien l'aider car interne en médecine ce n'est pas facile" expliquait-il dans l'espace sportif Bernard Le Godais.

Optimiser la préparation physique et la récupération

Parallèlement à sa carrière d'athlète, le marcheur de Saint-Berthevin entamera en effet, dès septembre, sa septième année de médecine en internat, probablement au CHU d'Angers. Encore faut-il que son employeur, lui aménage un emploi du temps pour combiner ces deux activités. "L'idéal serait de travailler sur un poste en surnombre, pour possiblement avoir plus de temps pour les stages d'athlétisme. Il va falloir me libérer du temps au quotidien pour pouvoir m'entraîner" explique Gabriel Bordier. "Un emploi du temps en interne, c'est quelqu'un qui va faire 9h-18h ... quand il n'y a pas de rab à effectuer. Donc à la base ce n'est pas forcément compatible avec mon emploi du temps de sportif de haut niveau et encore moins pour quelqu'un qui veut viser les Jeux olympiques" observe, lucide, le marcheur. Pour gratter les fameuses deux minutes dont parlait son entraîneur, Gabriel Bordier estime qu'il faudra optimiser sa préparation physique mais aussi ces temps de récupération dans les prochaines années.

Il devrait rester au CHU d'Angers

Gabriel Bordier a terminé son concours d'interne médecine en bonne position au mois de juin, ce qui lui permettra de choisir normalement son lieu d'affectation. Le CHU d'Angers reste sa préférence. L'hôpital est d'accord tout comme l'agence régionale de santé, mais rien n'est encore fait. Le Mayennais aborde ces semaines décisives avec sérénité. "Je ne suis pas quelqu'un qui s'enflamme. Et puis, je vois le sport plus comme une passion et un loisir. Sport et études de médecine : je les place presque à 50/50. Les deux sont des passions. Donc, au final, tout se passe bien. Et quand on est passionné par quelque chose, on y arrive. On arrive à trouver le temps pour bosser et on prend goût à ce qu'on fait" termine l'athlète.

L'heure du choix du lieu d'affectation arrive à grand pas, le 31 août. En attendant, Gabriel Bordier prend le temps de souffler chez ses parents, à Saint-Berthevin. Un repos total et beaucoup de sommeil pour récupérer du décalage horaire avec Tokyo.