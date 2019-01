JO de Paris 2024 : quels sites pourraient servir pour la préparation en Deux-Sèvres ?

Niort, France

Paris accueillera les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août 2024, puis les Jeux paralympiques en septembre. Mais c'est dans toute la France que cet événement sportif va rayonner. Les Deux-Sèvres comptent d'ailleurs se positionner pour accueillir des délégations en vue de la préparation de ces Jeux. Les collectivités pourront déposer un dossier à partir de l'été 2019. En Deux-Sèvres, il y a plusieurs candidatures potentielles :

Escalade : l'Acclameur, à Niort est l'un des rares sites en France où il est possible de réaliser les trois compétitions inscrites aux Jeux olympiques. L'escalade qui fait son entrée dans le programme des JO à Tokyo et qui doit encore être validée pour Paris.

Tirer son épingle du jeu et pas seulement avec les équipements

Les Deux-Sèvres n'ont pas que des atouts en terme d'installations sportives estime Patrick Machet, président du comité départemental olympique des Deux-Sèvres. "Notre situation géographique est une force. Nous sommes à deux heures de Paris en TGV. Nous travaillons conjointement avec les offices de tourisme à Niort et Parthenay. Et puis dans une délégation, il y a les athlètes et le staff. Ces gens là ne sont pas en permanence scotchées sur le lieu d'entraînement donc il faut leur prévoir des loisirs et nous sommes très riches du point de vue patrimoine", liste Patrick Machet. Les JO qui sont un véritable enjeu en terme de retombées pour la notoriété et puis bien sûr économiques.