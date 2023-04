JO de Paris 2024 : Radio France sera la radio officielle des Jeux paralympiques

Radio France est le premier média français à obtenir les droits de diffusion et le statut de diffuseur officiel des Jeux paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024, annonce le groupe dans un communiqué publié ce vendredi. Un accord a été signé avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Déjà radio officielle des JO de Paris 2024, Radio France couvrira les Jeux paralympiques de Paris 2024 "avec la même mobilisation", souligne le communiqué.

"En tant qu'entreprise du service public, Radio France participe à une plus grande exposition des sports paralympiques ainsi que leurs championnes et champions. Cette couverture large et engagée des Jeux Paralympiques renforce la visibilité du handicap dans le sport et contribue à mettre en lumière toutes les compétitions sportives de manière équivalente", ajoute-t-il.