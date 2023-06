JO de Paris 2024 : Wilfried Vauchel a porté la flamme olympique des Jeux d'Albertville à Mirville

La flamme des Jeux olympiques de Paris traversera 64 territoires de mai à juillet 2024 , le trajet sera dévoilé ce vendredi à la mi-journée. La Seine-Maritime la recevra le 5 juillet 2024, elle avait déjà accueilli la flamme en décembre 1991 pour les jeux d'hiver d'Albertville en 1992. Wilfried Vauchel, coureur de 18 ans à l'époque, avait porté la flamme jusqu'au château de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux modernes, à Mirville, il raconte à France Bleu Normandie.

Le 28 décembre, en Normandie, entre Le Havre et Rouen, la flamme a fait un arrêt au château de Mirville. Une cérémonie réunissant près de 1.500 personnes, dont plusieurs personnalités, a été organisée en hommage à Pierre de Coubertin, qui y a passé une partie de sa vie.

Wilfried Vauchel, avait alors 18 ans et s'était inscrit au bureau de poste pour porter la flamme . Ce Mirvillais avait été choisi pour le dernier relais jusqu'à l'entrée du château. "On s'était entraîné dans un stade du Havre à porter la flamme d'un kilo et demi avec des bouteilles d'eau de 1,5 litre", se souvient-il.

Wilfried Vauchel a porté la flamme des Jeux d'hiver d'Albertville. © Radio France - Lila Lefebvre

Vétu d'une combinaison blanche, qui est toujours exposée chez ses parents, Wilfried a couru le dernier kilomètre jusqu'au château entouré d'une impressionnante caravane : "il y avait une camionnette avec une torche au cas où la flamme s'éteigne, des voitures de presse, des gendarmes... comme au Tour de France !"

Trente ans après, Wilfried en garde un souvenir imperissable*."On m'appelle encore 'la flamme olympique'*, s'amuse-t-il. J'espère qu'elle repassera à Mirville pour les Jeux de Paris le 5 juillet ! Je prendrai un jour de congé."

La flamme à la cathédrale de Rouen et dans les rues du Havre ?

La flamme olympique traversera la Seine-Maritime le 5 juillet 2024. D'après les informations de France Bleu Normandie, elle devrait faire un tour à la cathédrale de Rouen et terminer sa course dans les rues classées au Patrimoine de l'Unesco du Havre. La municipalité a d'ailleurs déjà annoncé organiser de grandes festivités pour l'occasion "gratuites, ouvertes à tous et composées d’animations sportives et culturelles", précisait-elle en avril dernier.

Jacques de Navacelle, arrière-petit-neveu de Pierre de Coubertin et propriétaire du château de Mirville. © Radio France - Lila Lefebvre

Entre ces deux villes, la flamme pourrait faire un arrêt à Mirville. C'est du moins ce pour quoi milite Jacques de Navacelle, propriétaire du château de Mirville et arrière-petit-neveu de Pierre de Coubertin : "c'est tellement symbolique, 100 ans pile après les derniers Jeux olympiques présidés par Pierre de Coubertin, rappelle son descendant. On ne comprendrait pas très bien qu'elle soit passée pour les jeux d'Albertville et qu'elle ne passe pas pour ceux de 2024."