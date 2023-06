JO de Paris : ce que l'on sait du parcours de la flamme olympique

Son arrivée en France marquera le top départ des festivités des JO de Paris. La flamme olympique commencera son périple à Marseille le 8 mai 2024 et traversera une soixantaine de départements avant d'atteindre la capitale, le 26 juillet. Le comité d'organisation doit officialiser le parcours le 23 juin.

Quel sera son tracé ? Qui portera la mythique torche ? Quelles mesures de sécurité ? Que se passe-t-il si la flamme s'éteint ? France Bleu fait le point sur ce que l'on sait.

Le parcours de la flamme

Le parcours du relais dans le détail sera dévoilée le 23 juin. D'une distance de 12.000 kilomètres, il traversera 64 territoires français, 54 départements métropolitains, 5 territoires d'outre-mer et 5 territoires, comme Montpellier, des villes qui ont souhaité participer alors que les départements n'ont pas voulu. Quelques villes ont d'ores et déjà officialisé le jour de passage de la torche mais cela reste flou pour la plupart des autres.

Parmi les certitudes, on sait que la flamme arrivera le 8 mai 2024 à Marseille . Le feu sacré d'Olympie arrivera par bateau dans le Vieux-Port. Et pas à bord de n'importe quelle embarcation puisque c'est le Bélem, un des plus anciens trois-mâts d'Europe toujours en navigation, qui s'en chargera. La flamme voguera sur la mer Méditerranée pendant une dizaine de jours après être partie de Grèce, où, comme lors de chaque édition des Jeux, elle aura été allumée lors d'une cérémonie à Olympie.

Le choix de Marseille n'est pas anodin puisque la cité phocéenne possède un lien fort avec la Grèce, la colonie Massilia ayant été fondée par des Grecs vers 600 avant J.C. La flamme traversera ensuite une soixantaine de départements ainsi que des territoires d'Outre-mer avant de se conclure à Paris le 26 juillet. Voici les points de passages qui ont été confirmés à ce jour :

Qui portera la flamme ?

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique dans la soixantaine de départements de France métropolitaine et les territoires d'outre-mer. Dans le détail, il y aura 7.000 relayeurs en individuel et 3.000 en collectif. C'est l'une des nouveautés de ce relais de la flamme olympique : le relai collectif composé par un groupe de 24 porteurs, dont un seul membre portera la torche, pour représenter une fédération sportive, par exemple.

Les organisateurs des Jeux olympiques précisent que des personnes en situation de handicap feront également partie des relayeurs, que la parité hommes-femmes sera respectée, à partir de 15 ans. Chaque relayeur portera la flamme pendant environ 4 minutes sur une distance de 200 mètres.

Quatre capitaines ont été désignés pour être les ambassadeurs du relais de la flamme olympique. Il s'agit des champions de natation Laure et Florent Manaudou, ainsi Dimitri Pavadé (saut en longueur) et de Mona Francis (paratriathlon).

Comment seront choisis les porteurs de la flamme ?

Les organisateurs des JO de Paris ont indiqué qu'il y aura trois grandes familles parmi les porteurs de la flamme : les sportifs, qu'il s'agisse d'anonymes ou de grands champions ; les représentants des territoires, il pourra s'agir d'artisans, de chefs d'entreprises, de personnalités possédant un savoir-faire particulier ; et enfin les personnes engagées, que ce soit dans l'environnement, dans l'éducation ou dans l'insertion.

Un tiers des relayeurs seront sélectionnés par le comité d'organisation , un autre tiers sera désigné par les parrains du relais de la flamme olympique : le groupe BPCE (Banques populaires et Caisses d'Épargne) et Coca-Cola. Le dernier tiers sera choisi par les autres partenaires des JO et les derniers 10% seront nommés par les territoires accueillant la flamme.

BPCE a déjà lancé sa sélection depuis le 1er juin. Coca-Cola démarre le processus le 17 juillet. La grande majorité des noms sera connue début 2024. En revanche, le nom des grands champions et des personnalités sera égrené au fil des mois, avec le secret ultra-gardé du dernier relayeur qui aura l'honneur d'allumer la vasque olympique.

Quel dispositif de sécurité ?

Le comité organisateur des JO indique qu'une "bulle itinérante" suivra la flamme durant tout son parcours. Elle sera composée de gendarmes et de policiers. À ce dispositif, s'ajouteront sur chaque territoire, des forces de sécurité locales supplémentaires.

Le dispositif donne des sueurs froides aux autorités qui vont devoir sécuriser une distance de 12.000 kilomètres de relais dont le tracé sera connu un an à l'avance. Le parcours de la flamme pourra en effet offrir une tribune de choix pour les militants de différentes causes, notamment ceux qui s'opposent à la réforme des retraites. Les autorités anticipent également des perturbations causées par des activistes de l'environnement.

Comment se déroule la cérémonie d'allumage de la flamme ?

Dans l'Antiquité, le feu est considéré par les Grecs comme un élément d'origine divine, Un feu brûlait en permanence devant les principaux temples, notamment devant le sanctuaire d'Olympie en Grèce où se déroulaient les Jeux olympiques antiques.

De nos jours, la flamme olympique est toujours allumée au temple d'Héra à Olympie avant chaque JO. Depuis 1952, c'est grâce à l'énergie solaire qu'elle est allumée, à l'aide de miroirs paraboliques, pour en garantir la pureté. Ce sont des femmes, habillées de tuniques inspirées des vêtements de la Grèce antique et qui jouent le rôle de prêtresses de la divinité Héra (protectrice des femmes, déesse du mariage), qui en ont la charge. Les prêtresses invoquent Apollon et la flamme est placée dans une urne en céramique pour être ensuite transportée au stade panathénaïque, l'ancien stade des Jeux olympiques antiques.

La flamme olympique allumée

Si par malchance, le soleil venait à manquer le jour de la cérémonie, la flamme est allumée quelques jours plus tôt lors de la répétition. Elle est ensuite conservée dans une lanterne de sécurité. Plusieurs lanternes de sécurité sont également allumées pour accompagner le relais.

Que se passe-t-il si la flamme olympique s'éteint ?

Il est déjà arrivé lors des précédents relais de la flamme olympique qu'une torche vienne à s'éteindre, que ce soit par accident, à cause d'un matériel défectueux ou par un acte volontaire. Ce fut le cas par exemple en 1976 lors du relais de flamme des JO de Montréal. À cause d'un violent orage, la flamme s'est éteinte. Rallumée par un organisateur à l'aide d'un simple briquet, elle a été ensuite volontairement éteinte à nouveau pour être rallumée grâce à une flamme de secours réglementaire.

En 2008, la flamme a été éteinte pour des raisons politiques. De passage à Paris dans son parcours devant l'amener jusqu'à Pékin, le feu sacré a été la cible d'activistes pro-tibétains. Les autorités ont été contraintes d'éteindre la flamme à deux reprises.

A Paris, la flamme olympique termine son parcours en autobus

Les torches olympiques - celles de Paris 2024 seront dévoilées durant l'été 2023 - doivent répondre à des normes bien précises afin de pouvoir résister aux effets du vent, de la pluie ou de la neige. Elles sont alimentées par une cartouche de gaz, dissimulée dans le manche. Chaque nuit, la flamme est replacée dans une lanterne de sécurité et surveillée par une équipe de sécurité dédiée. Ces lanternes sont faites pour voyager en avion, en bateau ou même à bord d'un vaisseau spatial, ce fut le cas en 1996 dans la navette Columbia ou en 2013 où la flamme a fait un voyage à bord d'un Soyouz jusqu'à la station spatiale internationale.

En 2000, la flamme olympique a même été transportée sous l'eau par des plongeurs dans les alentours de la Grande barrière de corail en Australie. En 2008, c'est sur le sommet de l'Everest que la flamme a été transportée, protégée du manque d'oxygène par une lanterne spéciale.

Des alpinistes chinois échangent la flamme olympique au sommet de l'Everest en 2008 © AFP - XINHUA

Ces départements qui ont refusé la flamme

On sait donc que le parcours de la flamme olympique traversera 54 départements français mais ils sont nombreux à avoir refusé . La raison ? La somme demandée par les organisateurs pour accueillir le passage du relais. Pour accueillir la flamme, les départements doivent dépenser 150.000 euros, 180.000 euros taxes comprises.

Résultat : plusieurs départements ont fait savoir dès le début de l'année 2022 qu'elle ne paierait pas. C'est le cas des Vosges, de la Creuse ou encore des Côtes-d'Armor. Les élus ont pointé du doigt un montant exorbitant et difficile à assumer auprès des habitants.

Les élus ont également critiqué l'importance de la somme comparée au temps dérisoire que passera la flamme dans chaque département, à peine quelques heures. Certains départements ont tenté de négocier avec le comité d'organisation pour que la somme à débourser soit calculée au prorata du nombre d'habitants. En vain. "Je pense à la différence de moyens qu'il peut exister entre les Hauts-de-Seine et la Creuse", expliquait à l'époque élu de la Haute-Vienne.

Après le refus de certains départements d'accueillir la flamme, certaines villes d'un même département se sont entendues pour financer elles-mêmes le passage de la flamme. C'est le cas par exemple de Montpellier , qui s'est alliée à Sète et Millau pour le financement.

Quid du relais de la flamme des Jeux paralympiques ?

Le relais de la flamme des Jeux paralympiques, qui arrivera le 28 août à Paris, pour l'ouverture des Jeux paralympiques, comportera 1.000 relayeurs, et sera plus court. Contrairement à la flamme olympique, elle n'est pas allumée en Grèce mais au Royaume-Uni à Stoke Mandeville, considéré comme le berceau historique des sports paralympiques.