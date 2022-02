JO de Pékin : Papadakis et Cizeron, les patineurs en or massif, ont fait leurs débuts à Clermont-Ferrand

Quatre minutes et trente secondes ont suffit. C'est sur une composition de Gabriel Fauré que Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont décroché l'or, ce lundi, aux JO de Pékin. Quatre ans après la déconvenue de Pyeongchang et une robe qui lâche, les Français ont pris leur revanche. A 26 et 27 ans, ils s'imposent avec un total de 226,98 points, record du monde à la clef ! A la patinoire de Clermont-Ferrand, le club de danse sur glace compte des dizaines de fans. C'est là qu'ils ont débuté. Gabriella a chaussé les patins à l'âge de quatre ans. Guillaume est arrivé quelques temps plus tard.

La légende Papadakis / Cizeron

Le club de danse sur glace de Clermont-Ferrand compte 150 licenciés de 3 à 65 ans. Parmi eux, des jeunes qui font de la compétition.

C'est le cas de Mélody, 12 ans. La jeune fille n'a rien loupé de la prestation du couple à Pékin : "J'adore leur glisse, leur perfection. J'adore tout !" confie-t-elle. Comme elle, Toinette, 13 ans, est une inconditionnelle : "Champions olympiques, c'est le titre qui leur manquait. _Tout est beau chez eux_, c'est un modèle !".

Est-ce que ces adolescentes rêvent d'un tel parcours ? "Oui, mais je n'aurai jamais le même niveau !" répond Chloé, 15 ans.

Lola et Mélody, deux jeunes patineuses clermontoises fans de Gabriella et Guillaume © Radio France - Dominique Manent

"C'est une grande fierté pour notre club" souligne de son côté Dominique Imbert, la présidente, qui a adressé ses félicitations aux champions. Quant à Sylvie Fournier, qui entraine les jeunes, elle voit des étoiles dans les yeux de ses apprentis patineurs : "Ils ont envie de faire pareil que les champions, c'est normal".

Dominique Imbert, présidente du club de danse sur glace de Clermont-Ferrand © Radio France - Dominique Manent

De Clermont-Ferrand aux podiums

C'est chez elle, à Cournon d'Auvergne, devant sa télévision, que Catherine Papadakis a suivi la compétition. Un moment particulièrement intense : "C'est un grand soulagement, un grand bonheur. Une médaille d'or, c'est le graal".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Catherine est la maman de Gabriella, et c'est elle qui a créé le duo magique avec Guillaume. A l'époque, elle entraîne les jeunes à Clermont-Ferrand. Le couple fonctionne très vite. La patinoire n'a d'yeux que pour eux. Et lors de leurs déplacements, les autres entraineurs découvrent des adolescents incroyablement doués, élégants et précis.

"Il y a une telle justesse, une telle sensibilité. Pas un geste qui est fait par hasard. On regarde et on se dit que c'est la classe" souligne Catherine.