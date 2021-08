JO de Tokyo 2021 : le Girondin Gabriel Tual se qualifie en finale du 800 m, pas Pierre-Ambroise Bosse

Un seul des deux athlètes girondins a finalement pu se qualifier, ce dimanche, en finale du 800 m aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Bordelais Gabriel Tual s'est qualifié pour la finale qu'il découvrira mercredi sans l'Arcachonnais Pierre-Ambroise Bosse. Du haut de ses 23 ans, Tual a pris la 3e place de sa série en 1 min 44 sec 28 - son nouveau record personnel - et a été repêché au temps. "Aujourd'hui j'ai tenté, j'étais en cannes et je suis super content que ça passe. J'ai couru comme il fallait, je n'ai pas fait d'erreur tactique, j'avais les jambes, le mental, tout pour réussir. Il faut toujours y croire, tout le monde a sa chance. La finale ce sera comme aujourd'hui, la course de ma vie, je n'ai pas de limite, pas de barrière, je vais kiffer cette finale", a apprécié le Français.

Le vainqueur des mondiaux à Londres en 2017 et 4e des Jeux en 2016 à Rio, Pierre-Ambroise Bosse est éliminé après avoir rapidement explosé et terminé à la 6e place de la dernière demi-finale en 1 min 48 sec 62. Il était dans le quatuor de tête dans la première moitié de la course mais il a semblé émoussé et cramé dans les 300 derniers mètres. Avant le début des Jeux Olympiques, il avait annoncé à France Bleu Gironde : "Je n'attend pas un miracle pour ces JO, ça peut m'arriver. Mon pic de forme arrive pour le meeting de Paris le 28 août et c'est dommage qu'il n'arrive pas plus tôt à l'occasion des Jeux Olympiques."

La finale de ce 800m hommes aura lieu ce mercredi à 14h05, heure française.