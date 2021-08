JO de Tokyo 2021 : match décisif contre le Brésil pour les handballeuses françaises

Le moment est décisif pour les handballeuses françaises : elles affrontent le Brésil dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août. Après deux défaites en quatre matches, les joueuses d'Olivier Krumbholz doivent remporter ce dernier match de poule pour continuer l'aventure Jeux Olympiques.

Il ne manque vraiment pas grand-chose pour que ça tourne en notre faveur", estime l'ailière droite Blandine Dancette

"On est toujours en course pour se qualifier", rassure l'ailière droite de l'équipe de France féminine de handball à quelques heures de la rencontre charnière. "Il ne faut pas qu'on lâche nos efforts", poursuit-elle, malgré la déception après la courte défaite ce samedi face aux Russes (28-27).

A quelques heures d'un match décisif l'ailière des Bleues, Blandine Dancette, veut y croire Copier

La dernière rencontre des phases de poule a des airs de huitième de finale dans ce que l'entraineur, Olivier Krumbholz, a qualifié de "groupe de la mort". Le Mosellan balaie les craintes : "Une équipe qui a de l'ambition, peu importe l'ordre, elle va finir par jouer les autres équipes".

Championnes du monde en 2017, et d'Europe en 2018, il ne manque plus que l'or olympiques aux tricolores du handball. Aucun doute pour Olivier Krumbholz, qui n'imagine qu'un succès face aux Brésiliennes : "Moi, je pense qu'on va battre le Brésil, je vous le dis". Sa capitaine, Coralie Lassource, n'envisage pas autre chose : "On ne veut pas partir comme ça, on aura trop de regrets... On veut pas."