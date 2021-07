JO de Tokyo 2021 : médaille d'argent pour la judoka Madeleine Malonga, dixième médaille pour la France

Madeleine Malonga, N.1 mondiale dans la catégorie des -78 kg, s'est inclinée en finale face à la redoutable Japonaise Shori Hamada ce jeudi aux JO de Tokyo, décrochant l'argent. Cette défaite en finale est une déception pour l'athlète tricolore, championne du monde en 2019. Elle a été dominée sur ippon par immobilisation par sa principale rivale, qu'elle avait battue en finale des Mondiaux 2019. Avant son duel face à Hamada, la Française avait dominé en demi-finale la Sud-Coréenne Hyunji Yoon, disqualifiée pour avoir reçu trois pénalités, deux pour sortie du tapis et une pour prise au pantalon.

Deux fois championne d'Europe (2018 et 2020), Madeleine Malongaoffre toutefois une cinquième médaille au judo français après l'or de Clarisse Agbégnénou, les médailles d'argent de Sarah-Léonie Cysique et Amandine Buchard et le bronze de Luka Mkheidze.

Née dans le Val-d'Oise, Madeleine Malonga a débuté le judo à 8 ans à Chambly dans l'Oise avant de rejoindre le pôle espoirs d'Amiens à 14 ans, puis l'Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), en 2010.