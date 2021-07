JO de Tokyo : l'épéiste Romain Cannone sacré champion olympique offre une première médaille d'or à la France

L'or olympique pour Romain Cannone ! Le francilien a battu le Hongrois Gergely Siklosi 15 touches à 10 en finale de l'épreuve d'épée des Jeux olympiques de Tokyo ce dimanche 25 juillet. Romain Cannone, sélectionné à la dernière minute pour ces JO, permet à l'escrime française de remporter son premier titre en individuel depuis le fleurettiste Brice Guyard à Athènes en 2004.

"Je ne me suis pas posé de questions, j'ai vraiment kiffé la journée", a-t-il expliqué sur France Télévisions après sa victoire. "Il faut jouer, il ne faut pas s'enfermer, il faut kiffer, il faut créer, plus on joue, plus on s'amuse, plus on prend du plaisir. Je suis même fait plaisir toute la journée", a insisté le benjamin de l'équipe de France d'escrime.

Le jeune homme de 24 ans est né à Boulogne-Billancourt et est licencié à Saint-Maur dans le Val-de-Marne. Il avait été sorti dès les 16e de finale des derniers championnats du monde et en 32e des derniers championnats d'Europe.

Romain Cannone nous touche en plein cœur - Roxana Maracineanu

Quelques secondes après la victoire, la ministre des Sports a félicité le nouveau champion olympique. "Magistrale ! Romain Cannone nous touche en plein cœur, merci pour cette première médaille d'or, c'est si beau", a réagi Roxana Maracineanu sur Twitter.