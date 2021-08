JO de Tokyo 2021 : trois médailles et des regrets pour les Franc-Comtois

L'heure est au bilan pour les huit Franc-Comtois présents aux Jeux Olympiques de Tokyo, alors que la cérémonie de clôture aura lieu à 13 heures ce dimanche. Malgré de très sérieux candidats à un podium, ils n'ont pas réussi à remporter de médaille en individuel.

Ils ont néanmoins contribué à trois médailles collectives : l'or en judo pour Margaux Pinot, le bronze en triathlon pour Vincent Luis. Et une dont on ne connaît pas encore la couleur pour la handballeuse Chloé Valentini, qui dispute la finale contre le Comité russe olympique ce dimanche matin à 8 heures. On debrief.

Jean-Charles Valladont (tir-à-l'arc)

Parmi les grands favoris pour décrocher un podium, le vice-champion olympique en titre (à Rio en 2016) a connu une grande déception lors de ces olympiades. Il a été éliminé dès le premier tour par le Néerlandais Sjef van den Berg, celui-là même qu'il avait vaincu en demi-finale à Rio. Trop tendu d'après ses dires lors du tir de qualification, il s'était classé 57ème sur 64 athlètes. L'archer de Boussières, ensuite mieux mentalement, n'a pas réussi à vaincre son premier adversaire et s'est fait éliminer d'entrée. En compétition par équipe mixte, il a été éliminé en quart de finale avec sa partenaire, Lisa Barbelin. Actuellement au repos, Valladont se donne encore quelques jours pour décider de sa participation ou non aux prochains championnats du monde qui se disputeront fin septembre aux États-Unis.

Jean-Charles Valladont revient sur des JO à l'ambiance un peu particulière. Copier

Chloé Valentini et Catherine Gabriel (handball)

Chloé Valentini vit de premières olympiades de rêve. La joueuse formée à l'ESBF est qualifiée avec les Bleues pour la finale de handball et donc assurée d'une médaille. Le match a lieu ce dimanche à 8h. L'ailière gauche transférée à Metz, a réalisé de bonnes rentrées lors du tournoi. Réserviste, Catherine Gabriel n'a quant à elle pas eu la chance de fouler le terrain.

Vincent Luis (triathlon)

Le Haut-Saônois de 32 ans a enfin décroché sa première médaille olympique. Mais elle n'a pas la couleur espérée et n'est pas en individuel. Vincent Luis a remporté le bronze en relais par équipe en réalisant une belle remontée lors du dernier passage de témoin. Mais le double champion du monde en titre a coincé en individuel, encore un peu juste physiquement après une préparation perturbée par une blessure au mollet. Grand favori pour l'or, il s'est classé 13ème.

Juliette Labous (cyclisme sur route)

Juliette Labous, seule Française engagée en cyclisme sur route, a réalisé la meilleure performance de sa carrière en contre-la-montre en terminant neuvième. © Maxppp - Sebastian Gollnow

C'est une des belles histoires de ces Jeux Olympiques. À 22 ans, pour ses premières olympiades, la cycliste de Roche-lez-Beaupré, près de Besançon était la seule française engagée en cyclisme sur piste. Et elle a réalisé de très belles performances. En course en ligne, elle s'est classée trentième mais a longtemps été en lice pour aller décrocher une médaille. À 10 kilomètres de l'arrivée, elle était encore dans le groupe de tête mais a fini par craquer. Sur le contre-la-montre, elle a réussi sa meilleure performance en compétition internationale et s'est classée en neuvième position. Des résultats plus qu'encourageants pour l'avenir de Juliette Labous qui n'en finit pas de progresser. Dès la semaine prochaine, elle sera alignée sur le Tour de Norvège (du 12 au 15 août) puis elle concourra sur le grand prix de Plouay le 30 août. Elle enchaînera ensuite avec un gros mois de septembre puisqu'elle participera à la Vuelta puis aux championnats d'Europe et du Monde.

Juliette Labous revient sur ses premiers Jeux Olympiques qui lui ont apporté beaucoup de satisfaction. Copier

Margaux Pinot (judo)

La judoka disputait elle aussi ses première olympiades mais avec de très hautes ambitions. La Haut-Saônoise de 27 ans concourrait pour un podium, d'autant que ces dernières années elle a enchaîné les performances de haute volée (championne d'Europe 2019 et 2020, vice-championne d'Europe 2021 et troisième aux mondiaux 2019) dans la catégorie -70 kg. Malheureusement, elle a vécu une sérieuse désillusion d'entrée à Tokyo. Elle s'est fait éliminer dès son premier combat par la Grecque Elisavet Teltsidou.

Elle a ensuite se ressaisir en allant chercher l'or en compétition par équipe mixte. Là aussi elle s'était pourtant inclinée lors de son combat en quart de finale contre Israël. Mais à 3-3 dans l'affrontement, c'est elle qui a été tirée au sort pour disputer le combat décisif. Moment qu'elle a choisi pour sortir son épingle du jeu en s'imposant sur un magnifique ippon. Elle a ensuite été laissée de côté pour la demi-finale et la finale, les entraîneurs lui préférant Clarisse Agbegnenou, pourtant dans la catégorie -63 kil. Margaux Pinot garde malgré tout un sentiment plutôt amer de ses Jeux Olympiques après son échec sur le plan individuel.

Bernardin Kingue Matam (haltérophilie)

Ça ne sera pas non plus pour cette fois pour Bernardin Kingue Matam. Après des olympiades déjà compliquées (abandon en 2012 à Londres et 7ème en 2016 à Rio), l'haltérophile a fini non classé dans la catégorie -67 kg. Le double champion d'Europe a soulevé 135 kilos à l'arraché mais n'a pas réussi ses essais à l'épaulé-jeté.

Morgan Kneisky (cyclisme sur piste)

À bientôt 34 ans, le Bisontin faisait partie pour la première fois de la délégation olympique. Malheureusement pour lui, ce n'est qu'en tant que réserviste qu'il a été appelé, pour remplacer un éventuel pépin physique de la doublette Benjamin Thomas - Donavan Grondin. Il n'a pas concouru et a regardé ses deux coéquipiers remporter la médaille de bronze sur l'épreuve de Madison (ou Américaine) ce samedi matin, derrière les Danois et les Britanniques.