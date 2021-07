JO de Tokyo 2021 : "une grande fierté" pour le tennismen mosellan Ugo Humbert

"C'est un rêve d'enfant, depuis que je suis tout petit, je regarde les Jeux à la télé." A aujourd'hui 23 ans, Ugo Humbert va les disputer pour de vrai. Le tennisman messin (28e joueur mondial au classement ATP) figure au sein de la sélection tricolore pour les Jeux Olympiques de Tokyo (aux côtés de Jérémy Chardy, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, Gaël Monfils et Gilles Simon). "Pour moi c'est une vraie fierté" confiait le messin peu après son entrée dans le village olympique, "c'est quelque chose de fort à vivre." Vainqueur cette saison du tournoi de Halle, Ugo Humbert, tête de série N°4 savoure mais n'en affiche pas moins ses ambitions :

J'ai mérité ma place, dès que je suis sur un tournoi, j'essaye de donner le maximum. Et si je peux ramener une médaille, je vais tout faire pour.

Au premier tour, il sera opposé à l'Espagnol Pablo Andujar (65e). Un adversaire qu'il n'a encore jamais rencontré sur le circuit ATP.

Ambiance olympique malgré les contraintes

Le mosellan, comme l'ensemble des participants aux JO, doit lui aussi se soumettre à des contraintes sanitaires drastiques qui ne le perturbent pourtant pas. Tests chaque jour, masque, bulle sanitaire : "ça ne change pas grand chose de ce qu'on vit sur les autres tournois. Et puis on de la chance d'être ici et de pouvoir faire ce qu'on aime." Et l'ambiance olympique dans le village aux côtés des autres athlètes et des autres délégations lui rappelle de bons souvenirs : "on s'entend tous bien dans notre appartement, j'ai l'impression de me retrouver un peu à l'INSEP !"