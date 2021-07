JO de Tokyo : à 16 ans, Prithika Pavade, la jeune pongiste de Saint-Denis vit ses premiers Jeux olympiques

C'est le jour J pour nos athlètes franciliens : le début des Jeux Olympiques à Tokyo, ce 23 juillet 2021. Des JO reportés d'un an à cause du Covid et qui se dérouleront sans public, pour la même raison. Mais peu importe pour les sportifs sélectionnés, l'essentiel c'est de marquer la compétition et à ce niveau-là, Prithika Pavade a toute ses chances. France Bleu Paris l'a rencontrée avant son départ pour le Japon.

"Une capacité à produire le bon coup au bon moment"

À 16 ans, la jeune joueuse de tennis de table, originaire du Bourget en Seine-Saint-Denis, est l'une des plus jeunes sportives de la délégation française. Déjà championne d'Europe et de France avec son club de Saint-Denis, elle réalise son rêve désormais en participant aux JO. Elle entre en lice ce samedi 24 juillet au matin.

Pourtant, on l'attendait plutôt à Paris en 2024, mais le report d'un an des JO de Tokyo a joué en sa faveur. "C'est vrai que je suis surprise d'être là, à Tokyo, mais tant mieux je suis super contente", affirme Prithika Pavade. Pas surpris en revanche, le staff de son club à Saint-Denis dont elle fait la fierté, ni Jean-Nicolas Barelier, le directeur technique national de la fédération française de tennis de table. "Elle est connue, elle est repérée et identifiée comme un très fort potentiel depuis qu'elle est en classe de 6ème". Le DTN souligne les qualités dela joueuse : "Aujourd'hui, son plus, c'est son intelligence de jeu particulière, une capacité à produire les bons coups au bon moment, à faire les bons choix. Sa deuxième qualité, c'est la gestion des émotions".

Prithika Pavade lors de la séance ouverte aux médias avant son départ pour les JO de Tokyo © Radio France - Hajera Mohammad

Des JO mais sans pression

Une prodige du tennis de table qui vise avant toute la performance et le beau jeu à Tokyo. "J'y vais vraiment pour réussir à bien m'exprimer sur la table et jouer à mon meilleur niveau et puis oui, s'il y a une médaille après, je ne dis pas non !" Elle espère aussi que son profil "puisse aider" à faire connaitre d'avantage sa discipline et pourquoi pas susciter des vocations."Si ça peut aider à promovoir notre sport tant mieux, parce que c'est un sport hyper intéressant et hyper ludique".

Prithika Pavade garde aussi les pieds sur terre et sait que dès la fin des Jeux et de son retour au Blanc-Mesnil, où elle vit désormais avec sa famille, elle devra se remettre aux révisions, pour passer son bac de français à la rentrée.

JO de Tokyo : à 16 ans, Prithika Pavade, la jeune pongiste de Saint-Denis vit ses premiers Jeux olympiques © Radio France - Hajera Mohammad

Alexandre Cassin, pongiste du 93 vit lui aussi des premiers JO

Prithika Pavade ne sera pas la seule pongiste à représenter le 93 à Tokyo. Alexandre Cassin, licencié lui aussi au club de Saint-Denis cette saison, participe également à ses premiers Jeux. "C'est une fierté de représenter la Seine-Saint-Denis et la ville de Saint-Denis surtout qu'on va accueillir ici nous-mêmes les JO en 2024".

Malgré le contexte sanitaire strict à respecter et l'absence de public, le Guadeloupéen de 23 ans, compte se donner à fond. "C'est un peu pesant, ce n'est pas facile, mais on reste concentrés sur les objectifs, ça fait presqu'un an qu'on se prépare à ça... Objectif médaille évidemment ! Après de quelle couleur elle sera ? On ne sait pas..."

Prthika Pavade et Alexandre Cassin, vont représenter la Seine-Saint-Denis aux JO de Tokyo © Radio France - Hajera Mohammad