JO de Tokyo : à 18 ans, l'Alsacienne Océanne Muller passe tout près d'une médaille

"Pour moi, c'est immense." Quelques heures après la finale d'Océanne Muller en tir à la carabine à 10 mètres aux jeux olympiques de Tokyo, le papa d'Océanne, Jérôme Muller, a du mal à trouver ses mots. Sa fille, qui a 18 ans à peine, a manqué de peu de monter sur le podium. Elle termine cinquième de l'épreuve. "Je savais qu'elle avait un bon mental, mais là ça montre qu'elle a un mental de dingue."

Plus heureuse que déçue

Coincé devant le petit écran à cause des restrictions sanitaires qui ont empêché le voyage à Tokyo, Jérôme Muller a tout de même réussi à contacter sa fille juste après l'épreuve. "Elle est heureuse et un peu déçue, mais plus heureuse que déçue."

Les jeux olympiques ne sont pas terminés pour la jeune Alsacienne. Océanne Muller doit encore disputer l'épreuve de carabine 3x40 à 50 mètres.