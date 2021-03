JO de Tokyo : à Sens, le Congolais Frank Elemba Owaka se prépare pour le lancer de poids

Le comité olympique des JO de Tokyo cet été prendra une décision sur la présence de spectateurs, d'ici la fin du mois de mars. Notamment sur la question des spectateurs étrangers car ces Jeux suscitent beaucoup d'hostilité au Japon.

Premier aux championnats de France en février

Un poids de huit kilos en main, quasiment celui d'un pack d'eau minérale, Frank Elemba l'envoie sans élan à seize mètres. Carrure aussi imposante que sa taille, 1,98 mètres, le Sénonais a pris la première place aux championnats de Franc fin février après quinze mois sans compétitions à cause du COVID. "C'était juste pour moi un entrainement. Pour autant, je ne suis pas satisfait parce que je courre derrière les résultats. Je l'ai obtenu avec une distance de 19,58 mètres, mais mon objectif c'est de battre mon record cet été."

Et pour cela, c'est à Sens qu'il se prépare au quotidien. "Je m’entraîne cinq à six heures par jour, en essayant de travailler du matin au soir, en faisant la musculation le matin et la technique le soir. Pour la musculation, la municipalité de Sens m'a donné accès à la salle municipale."

Devenir Français pour Paris 2024

Frank Elemba a déjà son billet pour Tokyo avec la délégation du Congo, mais il voudrait porter le drapeau français aux Jeux de paris : "aujourd'hui cela fait huit ans que je suis là (en France). C'est le plus beau rêve, parce que ramener le drapeau français aussi loin, aussi haut. C'est un rêve qui me tient à cœur." Frank Elemba a déjà réussi en partie son pari pour 2024. Son projet de créer une salle de sport au Congo a été retenu le comité olympique et l'agence française de développement.