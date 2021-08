JO de Tokyo - L'Alsacien Bassa Mawem forfait en escalade, Guillaume Burger sorti en kayak

De nombreux sportifs alsaciens étaient en lice ce mardi et dans la nuit de mardi à mercredi. Les frères Mawem ont brillé en escalade, mais Bassa s'est blessé. Guillaume Burger n'a rien pu faire en kayak

Comme tous les matins, voici le point sur les performances des athlètes alsaciens aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Ce mardi, les frères Mawem, originaires de Village-Neuf se sont qualifiés pour la finale en escalade. Mickaël a terminé premier des qualifications mais Bassa a ensuite déclaré forfait suite à une blessure au biceps.

En basket les Français et le strasbourgeois Frank Ntilikina sont qualifiés pour les demi-finales après leur victoire face à l'Italie. Ils affronteront ensuite la Slovénie.

Demi-finales aussi pour les volleyeurs et leur capitaine haut-rhinois Benjamin Toniutti après leur exploit face à la Pologne.

En revanche, Guillaume Burger n'a pris que la 5e et dernière place de son quart de finale en kayak biplace sur 1000 mètres. Il avait déjà pris un peu plus tôt dans la matinée la dernière place de sa série. Il est éliminé de la course aux médailles.

Et puis les handballeuses alsaciennes de l'équipe de France Cléopatre Darleux et Laura Flippes jouent les Pays Bas à 13h45 là encore pour une place en demi-finale.