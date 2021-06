JO de Tokyo : billet validé par l'archer franc-comtois Jean-Charles Valladont, vice champion olympique 2016

Jean-Charles Valladont a terminé 2e du Tournoi de Qualification Olympique de tir à l'arc organisé en Turquie, ce vendredi, et disputera ainsi l'olympiade de Tokyo cet été. Médaillé d'argent à Rio en 2016, l'archer de Boussières (32 ans) disputera les troisièmes JO de sa carrière depuis 2008.

Quatre billets pour les prochains JO de Tokyo cet été (23 juillet au 8 août) étaient décernés, dans chacune des catégories, ce vendredi après-midi à Antalya (Turquie) à l'issue du Tournoi de Qualification Olympique de tir l'arc. Autrement dit, il fallait parvenir en demi-finales et le précieux sésame était dans le poche. Enfin, il y avait quand même une petite subtilité : dans ces quatre billets olympiques, un seul quota par nation était accordé.

Et parmi les demi-finalistes, ils étaient deux Français : Thomas Chirault et Jean-Charles Valladont, le Franc-Comtois, vice champion olympique 2016 à Rio ! En résumé, le "moins bon" des deux serait privé du ticket pour l'olympiade japonaise dès ce début juin... Et au final, l'heureux Bleu du jour s'appelle Jean-Charles Valladont !

Les troisièmes JO de sa carrière à 32 ans

L'archer de Boussières, près de Besançon, a remporté sa demi-finale (face à l'Allemand Florian Unruh). À l'inverse de son jeune compatriote, battu par le Turc Mete Gazoz... Jean-Charles Valladont a, certes, ensuite perdu la finale contre l'actuel 2e du classement mondial... Mais l'essentiel est là et bien là même contre l'actuel 2e du classement mondial. Malgré tout, l'essentiel est là et bien là même : son billet pour les JO de Tokyo est d'ores et déjà assuré avant même l'ultime TQO programmé à Paris (18 au 21 juin).

Le Franc-Comtois de 32 ans -au palmarès international déjà très fourni- disputera ainsi les troisièmes Jeux de sa carrière, après 2008 (Pékin) et 2016 (Rio) !