JO de Tokyo : c'est via Whatsapp que le Mayennais Rodrigue Chenet coachera la judokate Vanessa Mballa

Ce vendredi 30 juillet, à 4h54, heure française, Vanessa Mballa débutera ses Jeux Olympiques à Tokyo. La judokate camerounaise, qui s'entraîne depuis 2014 à Château-Gontier-sur-Mayenne affronte Kayra Sayit, une Turque âgée de 33 ans dans la salle du Nippon Budokan (catégorie +78kg). Des Jeux Olympiques que vit à distance son entraîneur mayennais Rodrigue Chenet. Celui qui est aussi directeur technique du Judo Club de Château-Gontier-sur-Mayenne a pu s'entretenir au téléphone avec sa judokate ses dernières heures. Elle n'avait pas forcément le moral.

Isolée

"Qu'on ne soit pas ensemble à Tokyo l'a impactée psychologiquement. Cela fait maintenant une quinzaine de jours qu'elle est un peu isolée, et très peu accompagnée sur place. _J'ai essayé de la rassurer du mieux possible_, que de toute façon tout le travail a été effectué en amont pour être performant. D'habitude on se voit tous les jours, donc il y a un manque de ce côté-là. En compétition c'est moi qui lui fais son échauffement, je mets des schémas en place. Et là le faire à distance c'est très compliqué", explique Rodrigue Chenet.

Des consignes par téléphone

9.923 kilomètres séparent la quadruple championne d'Afrique de judo et son entraîneur mayennais. Ce dernier pourra quand même communiquer cette nuit avec elle par téléphone, avant son premier combat et avant le deuxième si Vanessa Mballa a le bonheur de passer le premier tour. "Il n'y a aucun problème de connexion wifi dans la salle d'échauffement là-bas et tout autour. À l'issue de son premier combat je pourrai avoir un retour avec elle pour débriefer. Je lui donnerai les mots-clés verbalement, cela suffira. J'ai fait beaucoup de préparation mentale, et donc nous fonctionnons beaucoup par mots-clé. L'idée c'est de ne pas l'envahir, de ne pas l'étouffer, elle sait ce qu'elle a à faire. On communiquera via whatsapp" termine Rodrigue Chenet.