JO de Tokyo - Escrime : Charlotte Lembach et Sara Balzer, le duo de choc strasbourgeois

C'est une équipe féminine d'escrime à moitié alsacienne qui s'envole pour les Jeux Olympiques de Tokyo : les sabreuses alsaciennes Charlotte Lembach et Sara Balzer, licenciées du Strasbourg Université Club (SUC) Escrime, forment un duo complice et ambitieux. Elles pourront compter sur l'appui de Sarah Noutcha, également du club strasbourgeois, choisie comme remplaçante.

Deux coéquipières et amies

De la complicité sur la piste d'escrime et en dehors : les deux championnes travaillent ensemble depuis longtemps. "Je l'ai connue, elle ne m'avait pas dépassée !" lance en riant Charlotte Lembach, "ça fait plus de quinze ans." "Et ça fait huit ans qu'on est ensemble à l'Insep" (l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) ajoute Sara Balzer.

Alors quand on leur demande de se décrire l'une l'autre, pas d'hésitation. "Sara c'est une fille qui est très très investie, qui a énormément de rigueur : une combattante guerrière qui ne lâchera jamais rien et qui après des blessures s'est relevé très fort" témoigne Charlotte Lambach.

"Charlotte c'est notre leadeuse" renchéri Sara Balzer , "c'est quelqu'un de déterminé, qui a un très fort mental, ça m'a toujours impressionnée, et qui apporte beaucoup dans l'équipe comme pilier et soutien".

Une équipe unique pour ces Jeux Olympiques

Ce seront les premiers Jeux olympiques pour Sarah Balzer, retenue pour l'épreuve par équipes à tout juste 24 ans. Son pronostic : "L'or par équipes." La sabreuse de 24 ans a déjà remporté une médaille d’or lors des derniers Jeux Universitaires

Pour Charlotte Lembach, ce sera sûrement les derniers : "En tout cas, il y a pause bébé après ces jeux. Même si Paris 2024 reste dans un coin de ma tête." À 33 ans, la vice-championne du monde 2018 par équipe et vice-championne d'Europe en individuel en 2015 jouera en individuel et en équipes avec l'envie d'être "championne olympique et pourquoi pas une deuxième médaille."

Une sélection en tout pour moitié alsacienne avec, en remplaçante Sarah Noutcha (22 ans), également du club strasbourgeois.

Pour suivre Sara Balzer et Charlotte Lembach aux JO sur les réseaux

Les épreuves individuelles auront lieu le 26 juillet, les épreuves par équipes le 31 juillet.