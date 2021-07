JO de Tokyo : cinq choses à savoir sur la judoka Clarisse Agbegnenou, battante née

Clarisse Agbegnenou est une battante née ! La Française a été sacrée championne olympique ce mardi matin à Tokyo, remportant son combat en -63 kg face à la Slovène Tina Trstenjak. A 28 ans, elle est la judoka française avec le palmarès le plus impressionnant de l'histoire. France Bleu fait le portrait de cette combattante incroyable.

à lire aussi JO de Tokyo : le tableau des médaillés français

Née prématurée à Rennes

Clarisse Agbegnenou est née prématurée le 25 octobre 1992 à Rennes, deux mois avant le terme. Elle a du être réanimée dès sa naissance avec son frère jumeau Aurélien, puis être placée quatre semaines en couveuse, alimentée par perfusion. Alors qu'elle ne pesait "que deux kilos" selon sa maman Pauline, la petite Clarisse a subi une opération liée à une malformation rénale. Opération qui l'a plongée dans le coma durant "sept à huit jours", a confié sa mère à L'Equipe. "Lorsqu'elle s'est réveillée, dans une grande inspiration, je me souviens que le médecin a dit que ma fille était une battante", souligne-t-elle.

Cet esprit de battante, elle a continué à le forger durant son enfance en région parisienne, au milieu de ses trois frères. "Ça ne peut que te forger. T'es la seule fille, t'as pas le choix : il faut leur faire la guerre, sinon tu te fais bouffer !", avait raconté la judoka.

Le judo dès 9 ans

Pour canaliser son énergie, Clarisse Agbegnenou débute le judo à l'âge de 9 ans. Cinq ans plus tard, elle rejoint le pôle France d'Orléans. Et en 2009, elle devient membre de l'Insep, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui forme les champions tricolores.

La judoka découvre les Mondiaux en 2010, mais sa première sélection internationale tourne court. Même chose l'année suivante. Mais en 2012, à seulement 20 ans, Clarisse Agbegnenou se révèle et obtient la médaille de bronze aux championnats d'Europe. L'année suivante, elle décroche l'or européen puis l'argent mondial. Et c'est en 2014 que la championne monte sur le toit du monde, une première qui sera suivie par beaucoup d'autres.

Cinq titres mondiaux

Celle que l'on surnomme "Gnougnou" a en effet remporté en tout cinq couronnes de championne du monde et deux médailles d'argent. Elle est la combattante française la plus titrée aux Mondiaux. Seul Teddy Riner, avec dix sacres entre 2007 et 2017, fait mieux côté messieurs. "Je n'ai pas besoin de lui transmettre la culture de la gagne, elle l'a", résume à l'AFP Larbi Benboudaoud, le directeur de la haute performance du judo français.

Mais à Rio en 2016, elle chute en finale, face à la Slovène Tina Trstenjak. "Ce n'est pas la bonne médaille pour moi", avait alors déclaré la licenciée du Red Star Club de Champigny-sur-Marne, frustrée. L'annonce du report des JO 2020 suite à la pandémie de Covid-19 l'a fait vaciller. "J'étais vraiment anéantie, j'en ai beaucoup pleuré", a-t-elle expliqué avant le début des Jeux. Mais la battante se relève, s'envole pour La Réunion, commence le yoga, la boxe... Et finalement, elle repart de Tokyo avec l'or autour du cou, après avoir été désignée porte-drapeau de la délégation tricolore.

Une femme engagée

Au-delà des dojos, Clarisse Agbegnenou est également une femme engagée, qui profite notamment des réseaux sociaux pour mettre en avant des causes qui lui tiennent à cœur. La sportive est devenue l’ambassadrice d’une marque française de culottes menstruelles.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Gnougnou" a également posé en une de L'Équipe Magazine pour un dossier sur les seins des sportives. "_Faire avancer la cause des femmes et les spécificités du sport féminin, c’est une bataille de tous les jour_s", écrit la judoka sur son compte Instagram.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Adjudante de gendarmerie

En plus d'être une championne de judo, Clarisse Agbegnenou a été élevée au grade d’adjudant de gendarmerie en avril dernier. "Merci infiniment à mes supérieurs et à toute la corporation pour leur confiance et ce, depuis le début de ma carrière de SHN", avait-elle écrit sur son compte Instagram. "Les policiers et les gendarmes vont au front, se mettent en première ligne pour aider et protéger la population, tout comme nous sportifs de haut niveau qui allons au bout de nous-mêmes pour décrocher la victoire, atteindre nos objectifs. Je suis très fière et heureuse de porter les couleurs de la gendarmerie", a déclaré la judoka juste avant le début des JO de Tokyo.