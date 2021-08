Jo de Tokyo : cinquième place pour Quentin Bigot au lancer de marteau

Pas de médaille, malheureusement pour Quentin Bigot ! Le Mosellan arrive à la cinquième place de l'épreuve du lancer de marteau de ses JO de Tokyo.

L'athlète a lancé son marteau à 79,39m pour son deuxième jet, la deuxième meilleure performance de sa carrière, selon la Fédération française d'athlétisme. Avant la finale, il avait d'ailleurs déclaré à France Bleu qu'il se sentait "au top de sa forme". Le premier marteau était retombé à 77,93m, et le troisième à 78,30m, le quatrième à 78,84m et le cinquième a été non comptabilisé, le sixième jet s'affiche à 75,78m.

Une belle performance qui ne suffit pas à monter sur le podium. C'est le Polonais Wojciech Nowicki qui s'impose dans cette épreuve, en faisant tomber son record personnel, avec un impressionnant lancé de marteau à 82,52m.