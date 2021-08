JO de Tokyo : débuts mitigés pour Élodie Clouvel en pentathlon moderne

Élodie Clouvel doit nourrir quelques regrets après le début des épreuves de pentathlon moderne ce jeudi matin, aux JO de Tokyo. Dans sa discipline favorite, l'escrime, la Ligérienne a totalisé 16 victoires et 19 défaites et pointe, avec 196 points, à la 24e place du classement. Le début de l'épreuve avait pourtant parfaitement commencé avec quatre victoires lors des six premiers combats.

Au final, c'est une déception mais rien de rédhibitoire pour la médaillée d'argent aux Jeux de Rio en 2016. La native de Rochetaillée se trouve à 78 unités de la leader provisoire, l'Allemande Annika Schleu (274 points, 29 victoires et six défaites).

La suite des épreuves (natation, saut d'obstacles, combiné course/tir et escrime bonus) aura lieu à partir de 7h30 ce vendredi matin.