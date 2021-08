JO de Tokyo : déception pour le gymnaste Samir Aït-Saïd qui termine à la 4e place aux anneaux

Samir Aït-Saïd venait prendre sa revanche à ces JO de Tokyo, le porte-drapeau français échoue finalement au pied du podium. Il termine à la quatrième place, sans médaille à l'issue de la finale des anneaux. Le gymnaste natif de Champigny-sur-Marne et licencié à Antibes a été largement devancé par le Chinois Yang Liu (médaille d'or) et son compatriote Hao You (argent). Le Grec Eleftherios Petrounias prend la troisième place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il se blesse trois jours avant la finale

"Tristesse et déception" pour l'athlète français à la fin de l'épreuve. "J'ai bossé dur et ça n'a pas payé". Il y a trois jours il entend "un clac dans son biceps". Il lâche et les anneaux et se dit qu'il doit déclarer forfait car il n'arrive plus à monter sur les anneaux. Mais finalement il se résigne et se lance dans la finale malgré tout. "Pas question de faire forfait, si ça doit péter, ça pétera là-haut". Il compte maintenant faire des examens.

"Blessé par blessé, il n'y a aucune excuse. Quatrième ça me va pas" ajoute-t-il encore plus déterminé à obtenir une médaille aux prochains jeux. "Croyez-moi qu'à Paris ça ne va pas être pareil."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En 2016, Samir Aïd Saïd avait marqué les Jeux Olympiques de Rio malgré lui, après une impressionnante double fracture tibia-péroné à la jambe gauche lors de son passage au saut de cheval.