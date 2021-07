Le Comité international olympique se veut rassurant, à quelques jours du début des jeux de Tokyo. Les mesures anti-Covid "fonctionnent" selon Thomas Bach, son président. Les moyens mis en œuvre sont gigantesques et ont été durcis, semaine après semaine. France Bleu fait le point.

JO de Tokyo : des mesures anti-Covid strictes pour les athlètes et leur entourage

Ryoichiro Kida - The Yomiuri Shimbun

Comment éviter une catastrophe sanitaire aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont lieu à partir de vendredi et jusqu'au 8 août, dans la capitale du Japon, alors que le variant Delta menace l'archipel ? Selon Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO), les mesures anti-Covid "fonctionnent". Il se veut rassurant à quelques jours du début des Jeux. Les moyens mis en œuvre sont gigantesques et ont été durcis semaine après semaine.

Au total, ce sont 70 pages de restrictions et des règles à respecter pour les athlètes et pour leurs équipes qui se trouvent dans le manuel, aussi appelé "Playbook", à destination des 11.000 sportifs, venus de plus de 200 pays, qui arrivent à Tokyo.

Mais des premiers cas ont déjà été détectés au sein même du Village olympique. Un joueur tchèque de beach-volley a été testé positif au Covid-19, a annoncé ce lundi le comité olympique tchèque. Dimanche, trois cas positifs ont été détectés dans l'équipe de football sud-africaine. Ils "sont à l'isolement dans un établissement adéquat de Tokyo-2020", a expliqué le Comité olympique Sud-Africain.

Une bulle sanitaire stricte pour les athlètes et leur staff

Des tests salivaires quotidiens

Les mesures à suivre commencent même avant l'arrivée des sportifs au Village olympique, dans le centre de la capitale nipponne. Ils doivent effectuer deux tests de dépistage dans les 96 heures précédant leur arrivée, puis un nouveau à leur arrivée. Ils devront ensuite faire, tous les jours, un test salivaire qui sera remis pour analyse. 7.000 personnes ont été recrutées pour faire partie du personnel médical encadrant les jeux.

Des athlètes confinés dans le Village olympique

Arrivés au Village olympique, les athlètes ne sont pas autorisés à aller ailleurs. Ils ne sont autorisés à le quitter que pour se rendre au lieu de compétition ou sur leurs lieux d'entrainements. Ils n'ont pas non plus le droit d'utiliser les transports publics. Et pour se déplacer au sein du Village, ils ont accès à une application sur leur smartphone pour connaître les taux d'occupation des espaces publics. D'ailleurs, le Village olympique, conçu à l'origine pour pouvoir accueillir 17.000 personnes à la fois, n'accueillera que 6.000 personnes au maximum en même temps. Ces personnes devront quitter le Village olympique dans les 48 heures suivant la fin de leur compétition.

Port du masque obligatoire

Le port du masque est obligatoire tout le temps, sauf pour manger, dormir, s'entraîner et concourir. A table, les participants sont entourés de plexiglas. Il est également interdit de boire de l'alcool dans les espaces publics ou en groupe.

Des participants et personnels quasiment tous vaccinés

Au total, plus de 85% des sportifs qui arrivent sont vaccinés, après un accord trouvé entre le Comité International Olympique et les laboratoires Pfizer/BioNTech. Le Comité a également organisé la vaccination de 40.000 responsables, bénévoles, journalistes locaux et agents aéroportuaires.

Un protocole mis en place pour les tests positifs

Un protocole a également été mis en place en cas de cas suspect, ou même de cas positif. Si le premier autotest salivaire se révèle être positif, la personne concernée doit subir un second test PCR salivaire. Si celui-ci est également positif, un test PCR Nasopharyngé sera organisé. Si le troisième est positif, le sportif sera malheureusement exclu des jeux. Cependant, il ne sera pas "disqualifié", mais seulement "non partant", pour potentiellement conserver les résultats des premiers tours de la compétition. Il devra ensuite s'isoler ou être hospitalisé.

Les cas contacts également isolés

Les athlètes sont considérés comme "contacts rapprochés" quand ils ont passé 15 minutes ou plus à moins d'un mètre d'une personne infectée, sans porter de masque. On peut considérer un sportif comme "contact rapproché", dans le cas d'un colocataire d'un cas positif, ou d'un compagnon de table, mais probablement pas d'un partenaire de tennis par exemple.

Le Comité d'organisation olympique a prévenu que les décisions se prendraient "au cas par cas", mais s'ils sont autorisés aux compétitions, ils pourraient être isolés lors des repas par exemple. "C'est seulement lorsque les experts ont déterminé que vous ne représentez plus de risque pour autrui que vous pouvez rejoindre votre équipe", a détaillé Pierre Ducrey, directeur adjoint des JO au sein du Comité international olympique.

Après la détection de trois cas positifs dans l'équipe sud-africaine dimanche dernier, les cas contacts ont subi des tests nasopharyngés et ils doivent "manger dans leur chambre, s'entraîner à part et prendre des transports séparés", a expliqué Pierre Ducrey. La durée de ces mesures de précaution, qui influent sur la vie de groupe comme sur la préparation de la compétition, dépendra du verdict du "centre de contrôle" anti-Covid au sein du village olympique.

Des épreuves (presque) toutes à huis-clos

Mais il n'y a pas que les sportifs et leurs staffs qui sont soumis à des restrictions. Le 8 juillet, le gouvernement japonais a annoncé que les épreuves se déroulant dans la ville de Tokyo se tiendraient à huis-clos. Une nouvelle qui intervenait quelques heures après l'instauration d'un nouvel état d'urgence sanitaire dans la capitale nippone.

Deux jours après, les régions d'Hokkaido et de Fukushima ont pris la même décision, dans des stades qui devaient accueillir des matchs de football, de baseball et de softball. Ces décisions ont été prises alors que le nombre de cas dans l'archipel augmentent fortement. Pour l'instant, des épreuves prévues dans d'autres départements, dont Miyagi (dans le nord-est) ou Shizuoka (au centre) sont encore susceptibles d'accepter des spectateurs, mais de façon limitée.

La population nippone inquiète

Ces jeux inquiètent la population japonaise, qui pour l'instant n'avait été que peu touchée par les vague successive de la pandémie, avec moins de 15.000 décès liés à la pandémie officiellement recensés depuis début 2020. Environ 20% des nippons sont totalement vaccinés. Mais l'archipel connait un rebond des contaminations avec le variant Delta. Ce samedi 17 juillet, on dénombrait 1.410 nouveaux cas, un record depuis janvier. Des experts sanitaires et l'opinion publique japonaise continuent de s'inquiéter des risques potentiels associés à l'arrivée de près de 70.000 personnes de l'étranger pour ces JO. Ces mesures ne suffisent pas à rassurer la population, qui n'est pas autorisée à assister aux épreuves.

Des Jeux trop restrictifs pour de nombreux athlètes

Les athlètes aussi font part de leur réserve, notamment concernant l'absence de public. "C'est une grosse déception", a réagit auprès de France Bleu Mayenne l'athlète Gabriel Bordier, sélectionné pour le 20km marche. "Personne ne réalise à quel point le public est transcendant une fois qu'on est au milieu de l'arène. Et ça, nous n'y aurons pas droit en tant qu'athlète", a déclaré le 8 juillet Pascal Martinot-Lagarde à franceinfo, qui dit ne plus être à une déception prés.

Le chef de la délégation chinoise de Ping-Pong, Liu Guoliang, déplore, lui, des règles trop contraignantes : les pongistes ne peuvent pas essuyer la table avec leurs mains ou même souffler sur la balle. Il craint une préparation trop compliquée. La joueuse de tennis américaine Coco Gauff, 25ème mondiale, a elle dû renoncer à représenter les États-Unis aux Jeux de Tokyo : elle a été testée positive au Covid 19 dimanche 18 juillet.

Mais le président du Comité international olympique, Thomas Bach, se veut rassurant : "Vous ne devez pas vous sentir seuls dans les stades, a-t-il annoncé dans un messages aux sportifs le 9 juillet. Des milliards de personnes, dans le monde entier, seront avec vous dans leur cœur."