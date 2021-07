La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo se tient vendredi 23 juillet (13h). C'est donc le coup d'envoi officiel de la compétition, à laquelle participent 12 athlètes de Loire et de Haute-Loire.

JO de Tokyo : douze athlètes de Loire et Haute-Loire en compétition

Elodie Clouvel, Johanne Defay, Jordan Sarrou et Mélanie De Jesus Dos Santos espèrent bien décrocher une médaille à Tokyo.

Elodie Clouvel en pentathlon moderne

La pentathlète de Rochetaillée a déjà décroché l'argent aux JO de Rio, en 2016. Elle vise l'or pour sa deuxième participation aux Jeux, elle qui a décroché sa qualification in extremis au mois de juin, après sa deuxième place aux Mondiaux de pentathlon moderne au Caire. Une prouesse après une saison marquée par des blessures à la cheville et au genou. Pour forger son mental, Elodie Clouvel travaille depuis trois ans avec la psychologue Myriam Salmy, qui coache également le champion olympique de judo Teddy Riner. Les premières épreuves de pentathlon moderne à Tokyo débutent le jeudi 5 août pour Elodie Clouvel, avec l'escrime (9h30).

Blandine Dancette en hanbdall

Elle aussi était présente aux Jeux de Rio, et après sa belle saisons à Nantes, c'est tout logiquement que la joueuse stéphanoise a été appelée par le sélectionneur Olivier Krumbholz pour participer au tournoi olympique. Blandine Dancette, 33 ans, joue à Tokyo la dernière compétition de sa carrière, et elle espère bien avec les Bleues, décrocher le titre olympique. Les handballeuses françaises jouent leur premier match des JO dimanche 25 juillet contre la Hongrie.

Johanne Defay en surf

La surfeuse native de Haute-Loire pratique sa discipline à La Réunion, où elle vit. La jeune femme de 27 ans est tout simplement numéro 2 mondiale sur le circuit professionnel depuis le mois de juin, après sa victoire au Surf Ranch Pro en Californie. Elle représente donc une réelle chance de médaille pour la France. Le coup d'envoi de la compétition olympique de surf féminin sera donné le dimanche 25 juillet (3h20).

Mélanie De Jesus Dos Santos et Aline Friess en gymnastique

C'est la première participation aux Jeux olympiques des deux gymnastes du Pôle France de Saint-Étienne Mélanie De Jesus Dos Santos et Aline Friess. La première fait figure aujourd'hui de meilleure gymnaste française et a donc des chances de faire un podium en individuel, même s'il y a peu de place pour la quadruple championne d'Europe (notamment à la poutre en avril 2021) face à l'Américaine Simone Biles. Mais Mélanie "DJDS" espère aussi briller en équipe avec sa coéquipière et amie Aline Friess. Les épreuves de gymnastique débutent le dimanche 25 juillet pour les filles, avec les barres asymétriques (3h).

Alix Duchet et Ana-Maria Filip en basket

La Roannaise Alix Duchet participe au tournoi olympique avec l'équipe de France de basket. Elle est l'une des deux meneuses du groupe avec Marine Fauthoux, appelée après le forfait d'Olivia Epoupa. La joueuse du Tango Bourges Basket et ses coéquipières, qui se sont inclinées en finale de l'Euro face à la Serbie fin juin, vont tenter de rééditer leur performance des JO 2012 à Londres, où elles avaient décroché la médaille d'argent. Les Françaises jouent leur premier match du tournoi olympique mardi 27 juillet face au Japon (3h).

Une autre joueuse formée à Roanne défend les couleurs du basket français à Tokyo : Ana-Maria Filip fait partie des quatre joueuses titulaires appelées en équipe de France de basket 3x3. Elle débute la compétition samedi 24 juillet face aux États-Unis (10h55).

Anouck Jaubert en escalade

La grimpeuse stéphanoise s'entraîne au Pôle France d'escalade, à Voiron en Isère. C'est sa première participation aux JO et pour cause : jusque-là, l'escalade n'était pas discipline olympique. Ses douleurs aux chevilles l'ont empêchée de réellement grimper ces derniers mois, mais la Stéphanoise, double vainqueure de la Coupe du monde de vitesse (2017 et 2018) est tout de même bien à Tokyo pour tenter de décrocher une médaille. Anouck Jaubert débute la compétition olympique le 4 août (10h) avec les qualifications.

Camille Maire en BMX

L'Ardéchoise, licenciée au club de BMX de Saint-Étienne, ne participera à la compétition qu'en cas de blessure ou de Covid. Elle est en effet remplaçante pour les JO de Tokyo. Une déception pour la jeune femme de 27 ans, sacrée vice-championne de France début juillet et championne d'Europe avec l'équipe de France le 10 juillet en Belgique. Les épreuves olympiques de BMX commencent le 29 juillet (3h).

Arnaud Nordin et Stefan Bajic en football

L'attaquant et le gardien remplaçant de l'AS Saint-Étienne ont tous les deux été appelés en équipe de France olympique de football. Les Bleus ont été les premiers membres de la sélection française à entrer en compétition jeudi 22 juillet, avec une défaite face au Mexique 4-1. Les deux Verts et leurs coéquipiers espéraient forcément mieux pour la première participation de l'équipe de France de football aux JO depuis 1996. Prochain match le dimanche 25 juillet pour les Bleus, face à l'Afrique du Sud (10h).

Jordan Sarrou en VTT

Champion du monde en VTT cross country en 2020, le cycliste de Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) a malheureusement perdu son titre le 10 juillet pour seulement 17 secondes, à cause d'un bris de chaîne. Mais il a répété à l'issue de la course que son objectif premier cette saison était bien de décrocher une médaille olympique à Tokyo. Et c'est bien ce à quoi il va s'employer lundi 26 juillet (8h).