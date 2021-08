Jo de Tokyo - du basket à l'escalade, le programme des sportifs alsaciens ce jeudi

Les sportifs alsaciens seront une fois encore sur tous les terrains ce jeudi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Du basket au volley, en passant par l'escalade et l'athlétisme

Ce jeudi, le rêve, c'est d'abord une médaille pour Mickaël Mawem originaire de Village Neuf. Il est en finale de l'escalade à partir de 10h30. Son frère Bassa s'était aussi qualifié, avant de déclarer forfait sur blessure.

A 12h, c'est la mulhousiennes Brigitte N'Tiamoah qui devrait s'aligner sur le relais 4 fois 400 mètres en athlétisme.

Et puis il y a les demi finales des sports collectifs. En basket, les bleus de Frank Ntilikina et Petr Cornelie affrontent la Slovénie de Luka Doncic à 13h. Et les volleyeurs du haut-rhinois Benjamin Toniutti jouent l'Argentine à 14h là encore pour une place en finale (l'Argentine avait battu les bleus dans la phase de poules).

Et puis pour mémoire ce mercredi les handballeuses françaises avec Cléopatre Darleux et Laura Flippes se sont qualifiées pour les demi-finales en battant les Pays-Bas 32 à 22.