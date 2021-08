JO de Tokyo : grosse déception pour le nageur en eau libre du Nord Marc-Antoine Olivier

"C'est très dur à encaisser, vraiment très dur" lâche Marc-Antoine Olivier après la course des 10km en eau libre aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le nageur licencié à Dunkerque voulait décrocher une médaille d'or, il doit se contenter de la 6e place.

Je ne comprends pas, j'ai bossé comme un dingue pendant cinq ans.

"Je ne comprends pas, j'ai bossé comme un dingue pendant cinq ans, pour moi j'avais largement un meilleur niveau qu'à Rio", où il s'était offert une médaille de bronze. "Je pensais au moins avoir largement ma place sur le podium, peut-être aller chercher l'or."

Le nageur de 25 ans a "explosé au 5e tour, [...] j'ai lâché, musculairement je n'en pouvais plus." C'est l'Allemand Florian Wellbrock, champion du monde de la discipline qui s'est imposé en 1H48 et 36 secondes. Le Hongrois Kristof Rasovszky s'offre la médaille d'argent et l'Italien Gregorio Paltrinieri prend le bronze.

Une douzaine de proches de Marc-Antoine Olivier s'étaient réunies chez ses parents près de Valenciennes pour suivre la compétition. Sonia et David ont cru au titre olympique pendant plus d'une heure et demi. "On y a cru très longtemps, jusqu'au huitième kilomètre. On a compris qu'il se passait quelque chose. Je pense qu'il a pris soit un coup de chaud, soit un problème de ravitaillement." L'eau était à 29 degrés à 6H30, heure de Tokyo. "Plus personne ne parlait. On ne pouvait que subir malheureusement avec lui" complète Sonia.