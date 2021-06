JO de Tokyo : ils vont porter haut les couleurs de la Côte-d'Or

Moins d'une dizaine de sportifs côte-d'oriens vont représenter Dijon et la Côte-d'Or aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo cet été. Quatre sont sûrs de boucler leurs valises, quatre autres pourraient suivre.

Ils sont huit ! Huit athlètes côte-d'oriens sélectionnés ou en phase de qualification pour les prochains Jeux Olympiques ou Paralympiques de Tokyo. Certains d'entre eux sont d'ores et déjà surs de s'envoler pour le Japon cet été. Qui sont ces sportifs licenciés dans notre département et qui vont donc représenter la Côte-d'Or ?

"Objectif médailles" à la rescousse

Réponse de Christian Moccozet, président de l'association "Objectif médailles". Une association de Bourgogne-Franche-Comté née en 2011 et dont la vocation est d'apporter un soutien financier allant jusqu'à 4 000 euros, aux athlètes qui préparent les JO.

Le Dijonnais Christian Moccozet, président d'Objectif médailles - CM

Le Dijonnais Christian Moccozet au sujet des quatre sportifs d'ores et déjà qualifiés pour Tokyo Copier

Ils sont partants certains

"Il y a quatre sportifs dont on est déjà certains qu'ils iront à Tokyo. C'est Boladé Apithy au sabre, Léa Ferney en tennis de table pour les Jeux Paralympiques et ce sont les deux rugbymen de Nuits-Saint-Georges en rugby fauteuil : Sébastien Verdin et Corentin Le Guen. Ces quatre là -assure Christian Moccozet- ont déjà leurs billets d'avions et sont partants pour le Japon".

Réponse ce week-end pour Célia Cerber

A ces quatre champions pourraient se rajouter quatre autres sportifs côte-d'oriens qui seront fixés à l'issue des ultimes tournois de qualification. C'est le cas en gymnastique de la jeune Célia Cerber, 17 ans du club Alliance Dijon Gym 21, qui est à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP). Son tournoi de qualification a lieu ce week-end.

Quatre autres sportifs aimeraient bien rejoindre la liste de ceux déjà partant pour les JO en Côte-d'Or explique notre reporter Copier

Alexis Miellet doit encore patienter quelques jours

Autre très probable partant pour les Jeux Olympiques : Alexis Miellet 25 ans membre du Dijon Université Club (DUC) athlétisme, champion de France sur 1500 mètres. Lui, devra attendre les championnats de France les 25 et 26 juin pour savoir s'il réalise ou non les minimas requis.

La karatéka de Semur-en-Auxois, Alizée Agier, sera-t-elle aux JO cet été ? On croise les doigts. © Maxppp - VALérie Vrel

Un pêcheur de Tahiti pourrait représenter Dijon !

En karaté Alizée Agier la semuroise de 26 ans devrait être fixée dès ce week-end à l'issue là aussi d'un tournoi qualificatif. Enfin le dernier, Patrick Viriamu, n'est pas très connu du grand public. Sa spécialité : le para-canoë ou la pirogue ! Notre expert, Christian Moccozet, nous le présente.

Un garçon de 51 ans fin connaisseur des Jeux Paralympiques

"C'est un garçon qui est âgé de 51 ans, c'est un pêcheur, un agriculteur, de Tahiti mais qui est licencié à l'ASPTT Dijon, lui aussi attend d'un jour à l'autre sa qualification. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'il irait aux Jeux Paralympiques" précise le président d'Objectif médailles.

Patrick Viriamu pourrait lui aussi représenter Dijon aux Jeux Paralympiques © Radio France - Roland Weihrauch

C'est quand les jeux ?

Les Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août et les Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre 2021. Des jeux sans spectateurs venus de l’étranger à cause de la crise sanitaire.

Retrouvez notre série de reportages sur ces champions qui vont représenter la Côte-d'Or à Tokyo ce vendredi matin de 6H à 9H sur France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7)