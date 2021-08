Les Jeux olympiques de Tokyo ont pris fin avec la cérémonie de clôture ce dimanche 8 août. La France repart du Japon avec 33 médailles au compteur, dont dix en or. C'est moins qu'espéré, notamment du côté de l'athlétisme, de la natation, de l'équitation et du cyclisme.

JO de Tokyo - Judo, escrime et sport co au top, déception pour les athlètes et nageurs : le bilan des Français

La France repart ce dimanche de Tokyo avec 33 médailles, 10 en or, 12 en argent et 11 en bronze pour 378 sportifs engagés. Elle est 8e rang du classement général par pays. L'équipe de France olympique compte quasiment autant de médailles chez les femmes que chez les hommes.

Dix titres olympiques, c'est autant qu'en 2016 à Rio. En revanche, les Français avaient décroché 18 médailles d'argent et 14 en bronze, pour un total de 42 breloques. Michel Vion, chef de mission de la délégation française avait dévoilé en avril un objectif d'une quarantaine de médailles à Tokyo. Le compte n'y est donc pas tout à fait.

A trois ans de Paris 2024, le bilan chiffré est mitigé. Si certaines disciples, comme le handball, le judo et l'escrime, valeurs sûres de la France, ont été à la hauteur, d'autres n'ont pas été au rendez-vous. On fait le bilan.

Les 33 médailles françaises. © AFP - Valentina BRESCHI, Cléa PÉCULIER, Kenan AUGEARD

Les sports collectifs en grande forme

"On a écrit" le mot volley-ball "avec des lettres de noblesse", s’est réjoui ce dimanche sur franceinfo l’entraîneur de l’équipe de France de volley, Laurent Tillie. Pour la première fois de leur histoire, les Bleus sont devenus champions olympiques. Earvin Ngapeth, Jean Patry et leurs coéquipiers se sont surpassés, au point de battre les ogres Polonais, Argentins puis Russes dans le tournoi. Un titre olympique plus ou moins inattendu pour un sport moins pratiqué en France qu'ailleurs mais qui récompense des années de travail collectif. Pour Laurent Tillie, cette médaille d’or "donne déjà beaucoup de fierté à tous les volleyeurs, la famille de volleyeurs. Et ça, c'est important parce qu'on avait tendance à dénigrer le volley. Qu'on soit fiers de notre sport, fiers de nos valeurs, fiers de ce qu'on fait, ça va peut-être attirer un peu plus de jeunes" dans les clubs français, espère-t-il.

Ce titre olympique est à l'image de la cohésion de toutes - ou quasiment - les équipes françaises de sport collectif. En handball, après deux titres en 2008 et 2012, la France n'avait plus à prouver ses compétences mais elle a de nouveau répondu présent puisque les handballeurs et les handballeuses ont décroché l'or olympique à Tokyo.

En basket, les Français nous ont aussi fait rêver. Après avoir battu d'entrée les Américains, les Bleus ont rêvé de victoire. Ils ont atteint la finale et ont retrouvé la "Team USA", trop forte cette fois-ci. Les Français repartent avec l'argent. De leur côté, les basketteuses ont ramené le bronze, après leur victoire en "petite" finale contre les Serbes.

Enfin, en rugby à sept, les Françaises sont allées chercher l'argent. Elles étaient opposées à la Nouvelle-Zélande en finale.

Les judokas raflent la mise, malgré l'échec (relatif) de Teddy Riner

Avec huit médailles au compteur, dont une en or en équipe mixte, le judo français a tenu toutes ses promesses. En figure de proue, la porte-drapeau Clarisse Agbégnénou a remporté l'or chez les moins de 63 kilos. Et si Teddy Riner visait l'or olympique, il n'a pas pu relever le défi mais décroche le bronze et donne déjà rendez-vous à Paris dans trois ans.

L'escrime et la voile, valeurs sûres

L'escrime fait partie des sports qui réussissent à la France et avec cinq médailles au total, les Français ont répondu présent. Mieux encore, certains se sont surpassés et ont créé la surprise. A commencer par Romain Canonne qui a été sacré champion olympique à l'épée dès le deuxième jour de compétition, première médaille d'or de la France à Tokyo.

En voile aussi, les Français ont été à la hauteur des attentes avec trois médailles sur neuf épreuves, dont celle en argent de Charline Picon.

Premier champion olympique en karaté

Steven Da Costa est devenu le premier champion olympique de l'histoire du karaté en décrochant l'or chez les moins de 67 kilos. Il a ensuite été désigné porte-drapeau pour la cérémonie de clôture. Des instants qui resteront gravés dans sa mémoire, d'autant qu'il ne devrait pas les revivre puisque le karaté n'est pour l'instant pas au programme des Jeux 2024.

Bilan mitigé pour les triathlètes

En triathlon, Vincent Luis faisait partie des favoris mais le champion du monde 2019 et 2020 a terminé 13e de la finale. La meilleure française, Léonie Periault, s'est classée 5e. Mais Cassandre Beaugrand, Léonie Périault, Dorian Coninx et Vincent Luis se sont rattrapés en relais mixte, en remportant le bronze.

Déception pour l'athlétisme, la natation, l'équitation et le cyclisme

Avec une seule médaille obtenue par les Français à Tokyo, l'athlétisme est loin de son bilan de 2016 à Rio. Seul Kevin Mayer, malgré ses douleurs au dos, est parvenu à décrocher l'argent en décathlon. La principale déception vient sans doute de Renaud Lavillenie. L'ancien recordman du monde, 34 ans, est parvenu à se hisser en finale de la perche mais n'a pas pu accrocher le podium à cause de sa blessure à la cheville droite. Autre déception, celle de Mélina Robert-Michon au disque, médaille d'argent à Rio, et qui ne parvient pas cette fois-ci à passer le stade des qualifications. Le bilan est "décevant", a admis le président de la Fédération française d’athlétisme, sur franceinfo ce dimanche.

En natation, l'étincelle est venue de Florent Manaudou qui a effectué un retour gagnant après avoir délaissé les bassins pour le handball : il a arraché l'argent sur 50 mètres nage libre. Pour le reste des épreuves, la France repart bredouille.

Avec deux médailles d'or et une médaille d'argent à Rio en 2016, les Français étaient prometteurs en équitation. Mais le bilan n'est pas le même à Tokyo puisque la France repart avec une médaille de bronze, en concours complet par équipes.

Enfin, l'une des déceptions est venue du VTT. La France fondait notamment de grands espoirs sur Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde en titre, et Loana Lecomte, première vététiste au niveau mondial, mais les Françaises se sont classées 10 et 6e de la finale. En cyclisme sur piste, la France repart de Tokyo avec deux médailles de bronze, en vitesse par équipes messieurs et sur l'Américaine messieurs. Et en cyclisme sur route, les Français n'ont pas été dans le coup.

Pas de surprise pour le football

Qualifiée pour la première fois depuis 1996 pour participer aux Jeux olympiques, la France n'a pas été à la hauteur. La faute en premier lieu aux clubs qui ont refusé de libérer leurs joueurs pour aller à Tokyo. Résultat, les Français ont été éliminés dès les phases de poules, avec 11 buts encaissés en trois matchs.

Mais vu l'engouement du champion du monde Antoine Griezmann à chaque médaille française, on ne peut qu'espérer une remobilisation pour Paris 2024.

Toujours pas de médaille en gymnastique

Ses larmes font partie des images marquantes de ces Jeux : le porte-drapeau Samir Aït-Said, blessé à un biceps, a terminé à la quatrième place des anneaux. Un podium aurait pourtant été une magnifique récompense pour celui qui s'était brisé la jambe aux Jeux de Rio. "Je ne suis pas maudit. Je vous ai dit que j'allais revenir à Tokyo et que j'allais claquer ma médaille. Je suis revenu, je ne l'ai pas claquée, je suis au pied du podium. Aujourd'hui, c'est la place que je mérite, c'est comme ça", a-t-il expliqué, promettant toutefois de "gagner à Paris".

Les espoirs de la gym française étaient aussi portés par Mélanie de Jesus dos Santos. La Française termine finalement 6e de la finale des barres asymétriques et 12e du concours général individuel.