JO de Tokyo : Kevin Mayer remporte la médaille d'argent au décathlon après des débuts difficiles

C'est une médaille presque inespérée ! Le Français Kevin Mayer, qui a découvert l'athlétisme entre la Drôme et l'Ardèche, a remporté l'argent au décathlon jeudi 5 août, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il a fini la dernière épreuve, le 1.500 mètres, avec un total de 8.726 points, après avoir battu son record au lancer de javelot plus tôt dans la journée, à plus de 73 mètres. C'est le Canadien, Damian Warner, qui a remporté la médaille d'or en décathlon.

Kevin Mayer avait très mal commencé sa discipline mercredi, souffrant de problèmes au dos depuis son arrivée au Japon.