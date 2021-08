JO de Tokyo : l'Annécienne Alexandra Tavernier finit au pied du podium en finale du lancer de marteau

Une chance de médaille française de plus s'envole en athlétisme. La Haut-Savoyarde Alexandra Tavernier, l'une des favorites pour le lancer de marteau aux JO de Tokyo, a fini à la quatrième place lors de la finale chez les femmes mardi 3 août. Son lancer à 74,41 m n'a pas suffi pour monter sur le podium. C'est la Polonaise Anita Wlodarczyk, encore blessée il y a quelques mois, qui décroche son troisième titre olympique, juste devant la Chinoise Wang Zheng et l'autre Polonaise Malwina Kopron.

"Ça fait mal"

Pour l'Annécienne de 27 ans, qui s'entraine désormais dans les Côtes-d'Armor en Bretagne, c'est une grosse déception, six ans après sa médaille de bronze aux mondiaux de Pékin et trois ans après son titre de vice-championne d'Europe. Elle détient aussi le record de France de lancer de marteau depuis cette année, avec un jet à 75,38 m. "Ça fait mal, c'est tout", a réagi la Haut-Savoyarde après la finale. "C'est dur, ça fait cinq ans qu'on s'entraine comme des acharnés, six jours par semaine, avec deux à trois séances par jour, tout ça pour finir au pied du podium."

"Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'abnégation et du boulot qu'on fait au quotidien. On est les premiers fautifs et les premiers déçus", explique-t-elle. "Une quatrième place, ça fait mal. Autant être cinquième, sixième ou même ne pas passer en finale, si c'est pour faire ça. C'est compliqué..."