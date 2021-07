JO de Tokyo : l'ascension fulgurante de Thom Gicquel du Red Star Mulhouse en double mixte de badminton

C'était difficilement imaginable il y a encore deux ans, mais le joueur du Red Star Mulhouse Thom Gicquel et sa partenaire Delphine Delrue ont gravi rapidement les échelons en double mixte de badminton et se sont qualifiés pour les JO de Tokyo. Ils rêvent désormais d'un podium olympique.

Thom Gicquel et Delphine Delrue entreront en lice pour leur premier match de poule en double mixte de badminton, le samedi 24 juillet à partir de 2 heures, au lendemain de la cérémonie d'ouverture.

Lorsque Thom Gicquel a signé au club du Red Star Mulhouse il y a quelques années, pour rejoindre son pote alsacien Arnaud Merklé, autre espoir du badminton français, le joueur originaire de Bretagne (il a grandi près de Rennes) était très loin du gotha mondial. Mais avec sa partenaire Delphine Delrue, ils ont connu depuis deux ans une profession fulgurante qui les a menés jusqu'à Tokyo, où ils disputeront le double mixte.

Ce duo s'est constitué à l'INSEP, quand Thom Gicquel était en classe de terminale et leur complicité est vite apparue au grand jour. "On se ressemble sur le terrain, on est des combattants et on est agressifs, relate le sociétaire du Red Star Mulhouse. Dans le style de jeu, on adore la vitesse et jouer l'attaque. Donc, mentalement et tactiquement, ça collait bien".

Pour autant, il y a deux ans encore, la paire est loin des sommets mondiaux, à tel point que la Fédération française de badminton n'avait placé le duo dans le groupe des équipes qualifiables pour Tokyo, quand le processus de qualification olympique a été lancé en mai 2019.

Ils sont 10èmes mondiaux désormais

Mais depuis deux ans, leur ascension est fulgurante. Delphine Delrue et Thom Gicquel pointent désormais à la 10e place mondiale en double mixte. Un succès que ce grand fan du club de foot d'Arsenal attribue aussi à sa passion sans limites pour le badminton.

"Le badminton, c'est vraiment toute ma vie, raconte Thom Gicquel. Quand je ne suis pas sur un terrain de bad, je pense à un terrain de bad. Je suis super heureux quand je suis sur un terrain, je kiffe chaque entraînement. J'adore mon sport, c'est top."

Jamais le badminton français n'a ramené de médaille olympique

Même s'ils font figure d'outsiders avec la domination des équipes asiatiques, Delphine Delrue et Thom Gicquel rêvent d'un exploit à Tokyo. "J'ai envie d'apprendre, mais même si je suis jeune, j'ai surtout envie de gagner, avance le jeune homme de 21 ans. On a battu tout le monde, à part les deux premiers mondiaux, donc tout est possible. On rêve d'une médaille".

Ce serait une première pour le badminton français qui n'a jamais décroché la moindre médaille olympique.

