JO de Tokyo : l'équipe de France de judo est championne olympique

Les Français ont remporté le titre olympique dans l'épreuve par équipe mixte de judo, ce samedi 31 juillet, en battant le Japon en finale à Tokyo. Un exploit au Nippon Budokan, le temple du judo. À domicile, le Japon faisait figure d'immense favori, d'autant qu'il alignait plusieurs combattants sacrés champions olympiques cette semaine. Mais les Bleus ont déjoué les pronostics et se sont imposés 4 à 1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le premier combat, les -70 kg, a été remporté par Clarisse Agbégnénou contre Chizuru Arai. Le deuxième, en -90 kg, par Axel Clerget sur Shoichiro Mukai. Romane Dicko s'est ensuite inclinée contre Akira Sone lors du combat des +70 kg. Le médaillé de bronze Teddy Riner s'est ensuite imposé en +90kg contre Aaron Wolf. Sarah-Léonie Cysique a enfin enfoncé le clou : 4 victoires à 1 pour la France, qui devient championne olympique.

"C'est magnifique, c'est magique", ont réagi Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner sur France 2. "On s'est fait des frayeurs mais les équipes ce sont les équipes, on doit compter les uns sur les autres et c'est ce qu'il s'est passé toute la journée", a ajouté le Français.