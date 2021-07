JO de Tokyo : l'équipe de France de triathlon décroche la médaille de bronze en relais mixte

Une médaille de bronze pour les triathlètes français ! Léonie Périault, Cassandre Beaugrand, Dorian Coninx et Vincent Luis ont terminé à la troisième place du relais mixte, ce samedi 31 juillet à Tokyo. C'est la première médaille olympique de l'histoire de la discipline pour la France. Les Français ont terminé derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis, après une impressionnante remontée dans la deuxième partie du relais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Cette médaille donne d'autant plus le sourire aux Français que les épreuves individuelles avaient été frustrantes en début de semaine. "C'est important de réagir après les individuelles. Les gens ont un peu la mémoire courte, on a tous fait ici des top 5, la France est une nation dominante du triathlon mondial. On a ramené une médaille, on bosse dure, on mérite plus de respect que ce qui a nous été donné après l'individuel", a déclaré sur France 2 Vincent Luis, favori de l'individuel mais seulement 13e.

Il s'agit du premier podium olympique d'un relais mixte français déjà maintes fois décoré dans les compétitions internationales (quatre titres mondiaux en 2015, 2018, 2019, 2020, trois titres européens en 2015, 2018, 2019).