JO de Tokyo : l'équipe de France masculine d'escrime décroche le titre olympique en fleuret

Enzo Lefort, Maxime Pauty, Erwann Le Pechoux et Julien Mertine.

Les fleurettistes français sont champions olympiques ! Enzo Lefort, Erwann Le Pechoux, Julien Mertine et Maxime Pauty ont battu les Russes en finale ce dimanche 1er août. Ils se sont imposés 45 touches à 28. Mention spéciale à l'Aixois Erwann Le Péchoux, qui participait à sa dernière compétition et qui grimpe pour la première fois sur la plus haute marche du podium aux Jeux Olympiques.

Le dernier titre pour le fleuret masculin par équipes remontait à Sydney-2000. C'est la 5e médaille d'or à Tokyo pour l'équipe de France olympique, la 21e au total. En demi-finale, les Bleus étaient venus à bout des Japonais (45-42). Ces derniers ont été battus en "petite" finale par les Américains.