JO de Tokyo : la championne d'Afrique de judo Vanessa M'Balla, qui vit en Mayenne, prête à réaliser son rêve

Vanessa M'Balla, championne d'Afrique de judo, licenciée au club de Château-Gontier-sur-Mayenne, va participer avec d'autres athlètes camerounais aux Jeux Olympiques de Tokyo qui débutent le 23 juillet. "Go, go, go, Vanessa !" l'encouragent dans une vidéo ses amis mayennais.